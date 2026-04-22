Chelsea w rozsypce? Rosenior nie zostawił złudzeń

08:13, 22. kwietnia 2026
Luka Pawlik

Chelsea przegrała (0:3) z Brighton w meczu 34. kolejki Premier League. Po starciu Liam Rosenior nie krył frustracji, nazywając występ swojej drużyny niedopuszczalnym.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Pogłębia się kryzys Chelsea

Chelsea znalazła się w poważnym kryzysie, przegrywając piąty ligowy mecz z rzędu. Tym razem The Blues musieli uznać wyższość Brighton & Hove Albion, które bez większych problemów zwyciężyło, obnażając słabości ekipy z Londynu.

Po zakończeniu rywalizacji Liam Rosenior nie szczędził ostrych słów pod adresem swoich piłkarzy. – To był zdecydowanie najgorszy wynik. Był niedopuszczalny pod każdym względem. Zawsze bronię zawodników, ale dzisiaj nie mogę tego zrobić. Sposób, w jaki traciliśmy bramki i przegrywaliśmy pojedynki, był nie do przyjęcia – mówił menedżer Chelsea w wypowiedzi cytowanej przez Sky Sports.

Rosenior zaznaczył, że odpowiedzialność za sytuację spoczywa zarówno na zawodnikach, jak i na nim samym. – Musimy spojrzeć w lustro. Ja też muszę to zrobić. Nie mogę jednak ciągle bronić tego, co widziałem na boisku – zaznaczył trener.

Padły gorzkie słowa prawdy

Rosenior porównał również postawę zespołu do wcześniejszego spotkania z Manchesterem United, wskazując na wyraźny regres. – W tamtym meczu widziałem reakcję drużyny, ale tym razem zabrakło nastawienia i ducha. Trzech lub czterech zawodników podstawowego składu nie pokazało odpowiedniej determinacji. To absolutnie niewystarczające dla takiego klubu – podkreślił menedżer stołecznej ekipy.

Sytuacja Chelsea staje się coraz bardziej napięta. Zespół pilnie potrzebuje przełamania w Premier League, aby zatrzymać niekorzystną serię i odzyskać stabilność w końcówce sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości