Man Utd składa ofertę, ale młody gwiazdor wybrał transfer do Barcelony

Manchester United włączył się do gry o jeden z głośniejszych młodych talentów z Brazylii. Problem w tym, że sam piłkarz ma skłaniać się ku innemu kierunkowi - poinformował SPORT.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Manchester United ruszył po Eduardo Conceicao

Manchester United dołączył do grona klubów zainteresowanych Eduardo Conceicao. 16-letni napastnik Palmeiras uchodzi za jeden z najciekawszych młodych talentów w Ameryce Południowej i wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku.

Według przekazanych informacji angielski klub złożył ofertę w wysokości 40 milionów euro. Taka propozycja nie została jednak zaakceptowana. Wcześniej z podobną kwotą do Palmeiras miał zgłosić się również Manchester City, ale i ta oferta została odrzucona.

Sytuację uważnie śledzi także Barcelona. Hiszpański SPORT podaje, że kataloński klub skontaktował się już z agentem zawodnika, by sprawdzić możliwość przeprowadzenia transferu latem. To właśnie z tego kierunku ma płynąć najmocniejsza konkurencja dla Manchesteru United.

Na ten moment wiele wskazuje na to, że sam piłkarz chętniej poczeka na Barcelonę. To oznacza, że Manchester United, mimo konkretnego ruchu, nie jest obecnie faworytem do sfinalizowania transakcji.

Conceicao jest wysoko ceniony w Palmeiras i dlatego brazylijski klub zamierza uzyskać za niego jak najlepsze warunki. Poza Manchesterem United, Manchesterem City i Barceloną, młody napastnik był wcześniej łączony także z Arsenalem oraz Liverpoolem.