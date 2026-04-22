Klopp „wskazał” Liverpoolowi wielki transfer. Ruszają po gwiazdę

Juergen Klopp już wcześniej publicznie go chwalił. Teraz ten sam zawodnik znów pojawia się w kontekście Liverpoolu i letnich planów klubu - poinformował profil DaveOCKOP.

Jarrod Bowen wraca na listę życzeń Liverpoolu

Liverpool rozważa transfer Jarroda Bowena. Z przekazanych informacji wynika, że skrzydłowy West Hamu ponownie znalazł się na liście kandydatów do wzmocnienia ofensywy.

Na Anfield przygotowują się na odejście Mohameda Salaha po zakończeniu sezonu. W związku z tym klub szuka zawodnika, który mógłby wejść w jego miejsce. Jedną z rozważanych opcji jest właśnie Bowen.

To nie pierwszy raz, gdy Anglik pojawia się w kontekście Liverpoolu. Klub interesował się nim już wcześniej i nadal ma go wysoko w swoich notowaniach. Niewykluczone, że temat wróci latem, zwłaszcza jeśli West Ham spadnie z Premier League.

W tym sezonie 29-latek pozostaje jednym z nielicznych pewnych punktów swojego zespołu. W 32 meczach ligowych zdobył osiem bramek i zaliczył osiem asyst.

Przy okazji kolejnych doniesień przypomniano też słowa Juergena Kloppa, który w przeszłości bardzo pozytywnie wypowiadał się o Bowenie i nazwał go niewiarygodnym zawodnikiem. Można to potraktować jako pewnego rodzaju polecenie transferu.

Ewentualny ruch nie będzie jednak prosty. Bowen ma ważny kontrakt z West Hamem do 2030 roku i należy do kluczowych piłkarzy drużyny. Sytuacja może się zmienić w przypadku spadku klubu, który obecnie ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.