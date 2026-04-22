Arsenal dołączył do walki o transfer gwiazdy Man City. To byłby hit

Arsenal zainteresowany Bernardo Silvą

Arsenal znalazł się w gronie klubów zainteresowanych Bernardo Silvą. Londyński klub może latem włączyć się do walki o pomocnika Manchesteru City, który ma odejść po wygaśnięciu kontraktu.

Wśród zespołów śledzących sytuację Portugalczyka wymieniana jest także Barcelona. To właśnie rywalizacja z innymi klubami może odegrać ważną rolę przy ewentualnych rozmowach, zwłaszcza że chodzi o zawodnika wciąż występującego na bardzo wysokim poziomie.

Silva w tym sezonie zdobył pięć bramek i zaliczył siedem asyst we wszystkich rozgrywkach w barwach klubu oraz reprezentacji. Jeszcze w tym roku skończy jednak 32 lata, dlatego każdy zainteresowany musi brać pod uwagę nie tylko jego jakość sportową, ale również wiek.

Z przekazanych informacji wynika, że zawodnik nie chce na razie przenosić się do Arabii Saudyjskiej i zależy mu na dalszej grze w Europie. W tle pojawiają się również Juventus, Napoli oraz Atletico Madryt.

Według doniesień Bernardo Silva ma podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości po mundialu w 2026 roku. Na ten moment Arsenal jest jednym z klubów, które ustawiają się do walki o jego podpis.