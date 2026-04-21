Chelsea bez odpowiedzi. Brighton pokazało siłę [WIDEO]

Brighton & Hove Albion pokonało Chelsea (3:0) w meczu 34. kolejki Premier League. Gospodarze praktycznie od początku do końca kontrolowali przebieg spotkania na Amex Stadium.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Brighton

Fenomenalny triumf Brighton nad Chelsea

Brighton & Hove Albion podejmowało u siebie Chelsea w jednym z ciekawszych starć w Premier League. Oba zespoły wciąż walczą o ważne punkty w kontekście swoich celów na finiszu sezonu, co zapowiadało intensywne i wyrównane spotkanie. Kibice mogli liczyć na interesujące widowisko.

Wynik rywalizacji został otwarty błyskawicznie, bo już w trzeciej minucie. Ferdi Kadioglu wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego, oddając celny strzał obok bezradnego Roberta Sancheza. Tymczasem w 18. minucie okazję na podwyższenie prowadzenia gospodarzy miał Jack Hinshelwood, ale bez efektu. Do przerwy wynik już się nie zmienił.

Po zmianie stron losy rywalizacji zostały praktycznie ustalone w 56. minucie. Tym razem defensywny pomocnik Mew stanął na wysokości zadania. Hinshelwood wykorzystał świetną kontrę swojej drużyny i Londyńczycy byli blisko piątej z rzędu ligowej porażki.

Z kolei w doliczonym czasie spotkania Danny Welbeck zanotował 13. trafienie w sezonie, a trzynaste zwycięstwo w tej kampanii Brighton stało się faktem. Dzięki tej wygranej drużyna z Amex Stadium wskoczyła na szóste miejsce w tabeli, licząc się wciąż w rywalizacji o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W następnej serii gier Brighton zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United. Z kolei The Blues czeka batalia u siebie z Leeds United. Chelsea będzie chciała wrócić na zwycięski szlak, co nie uda się już od ponad miesiąca.

Brighton & Hove Albion – Chelsea FC 3:0 (1:0)

1:0 Ferdi Kadioglu 3′

2:0 Jack Hinshelwood 56′

3:0 Danny Welbeck 90+1′