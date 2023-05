fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal niespodziewanie przegrał na Emirates Stadium z Brighton aż 0-3

Kanonierzy mają już tylko iluzoryczne szanse na mistrzostwo Anglii

Mikel Arteta przeprasza kibiców, którzy zawiedli się na swojej drużynie

Kanonierzy nie dotrzymali kroku Obywatelom

Arsenal przez większość sezonu utrzymywał się na szczycie tabeli Premier League. W 2023 roku Manchester City wskoczył jednak na niewyobrażalny poziom, dzięki czemu niemal na finiszu rozgrywek wyprzedził Kanonierów i wysunął się na fotel lidera.

Pomimo utraty prowadzenia, londyńczycy wciąż mogli liczyć na potknięcie rywali. Niedzielna porażka z Brighton na Emirates Stadium sprawia, że wszystko stało się niemal jasne. Manchester City ma w tej chwili cztery punkty przewagi i jeden mecz do rozegrania więcej.

Mikel Arteta przeprosił kibiców za porażkę z Mewami. Był on przede wszystkim zawiedziony postawą w drugiej połowie, w której jego zespół stracił trzy bramki.

– Nienawidzę zawodzić ludzi, którzy liczyli na coś specjalnego. To jest coś, czego najbardziej żałuję. Tydzień temu czułem się dumny po zwycięstwie z Newcastle. Teraz muszę przeprosić. Nasz występ w drugiej połowie był nie do przyjęcia.

– Z matematycznego punktu widzenia mistrzostwo jest możliwe. Teraz nie możemy jednak o tym myśleć. Musimy przetrawić wynik, naszą grę i zrozumieć, dlaczego do tego doszło. Trzeba mieć wiele atutów, by zająć drugie miejsce w takim stylu, jaki prezentowaliśmy przez 10 miesięcy. Jeśli jednak drużyna prezentuje też taką twarz, jak z Brighton, to znaczy, że są rzeczy, którymi należy się zająć – mówi szkoleniowiec.

