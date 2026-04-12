Arsenal zwolni Artetę, jeśli nie zdobędzie trofeum. Następca został wybrany

19:42, 12. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Arsenal zwolni po sezonie Mikela Artetę, jeśli zakończą sezon bez żadnego trofeum - twierdzi Mundo Deportivo. W Londynie wybrali już nowego trenera. Kanonierzy widzą w tej roli Cesca Fabregasa.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal do końcówki marca rywalizował na czterech frontach. Dwie szanse na zdobycie trofeum przepadły, ponieważ w finale Carabao Cup przegrali z Manchesterem City, a Southampton wyrzucił ich z Pucharu Anglii. Do zdobycia pozostała więc Liga Mistrzów i Premier League.

O ile przed rewanżem ze Sportingiem CP panują dobre nastroje, tak sytuacja w lidze powoli wymyka się spod kontroli. Pierwszy mecz z Portugalczykami wygrali (1:0). W najbliższym spotkaniu muszą więc dopilnować wyniku, żeby awansować. Z kolei w Premier League porażka z Bournemouth sprawiła, że o tytule prawdopodobnie zdecyduje bezpośredni mecz z Man City.

Obecnie Kanonierzy mają 6 punktów więcej niż Obywatele. Natomiast podopieczni Pepa Guardioli rozegrali o jedno spotkanie mniej. Jeśli wygrają zaległe starcie oraz bezpośredni mecz z Arsenalem, zrównają się liczbą punktów. Wtedy o mistrzostwie przesądzi bilans bramek.

Na łamach serwisu Goal.com czytamy, że Mikel Arteta może zostać zwolniony. Źródło powołując się na informacje Mundo Deportivo, pisze o ultimatum dla hiszpańskiego trenera. W przypadku braku zdobycia przynajmniej jednego trofeum Londyńczycy mogą się z nim pożegnać. Co więcej, mieli nawet wybrać potencjalnego następcę 44-latka. Miałby nim zostać Cesc Fabregas, czyli trener Como. W przeszłości był piłkarzem Kanionerów, dla których rozegrał ponad 300 meczów, strzelił 57 goli i zaliczył 97 asyst.

