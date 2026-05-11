Mourinho postawił Realowi dwa warunki przed podpisaniem kontraktu

Jose Mourinho jest gotowy wrócić do Realu Madryt po nieudanym sezonie Królewskich. Portugalczyk chce jednak spełnienia dwóch ważnych warunków zanim zgodzi się podpisać kontrakt z hiszpańskim gigantem.

Mourinho chce pełnej kontroli nad drużyną Realu

Real Madryt znalazł się w trudnej sytuacji po porażce z Barceloną w El Clasico, która zapewniła rywalom mistrzostwo Hiszpanii. W klubie mają pojawić się duże zmiany, a Florentino Perez szuka trenera zdolnego odbudować autorytet drużyny i uspokoić napiętą atmosferę w szatni.

Według informacji Bena Jacobsa rozmowy pomiędzy władzami Realu a Jorge Mendesem, czyli agentem Jose Mourinho, są już na zaawansowanym etapie. Portugalczyk ma być głównym kandydatem do przejęcia zespołu po zakończeniu sezonu. Kolejne spotkania obu stron zaplanowano jeszcze na ten tydzień.

Dziennik AS ujawnił, że Mourinho postawił dwa kluczowe warunki przed ewentualnym powrotem na Santiago Bernabeu. Pierwszy dotyczy wpływu na budowę kadry. Portugalczyk chce uczestniczyć w planowaniu transferów oraz wskazywać pozycje wymagające wzmocnień. Szkoleniowiec uważa, że obecny skład Realu jest źle zbilansowany.

Drugi warunek odnosi się do pełnej kontroli nad szatnią. Mourinho oczekuje jasnego podziału kompetencji oraz braku ingerencji w prowadzenie drużyny. Według hiszpańskich mediów trener chce uniknąć sytuacji, które w ostatnich miesiącach miały destabilizować zespół.

Real Madryt będzie mógł aktywować klauzulę odejścia Mourinho z Benfiki po zakończeniu sezonu. Kwota ma wynosić około trzech milionów euro. Coraz więcej wskazuje na to, że Portugalczyk jest bardzo blisko sensacyjnego powrotu do stolicy Hiszpanii.

