Mbappe i Premier League? Transferowe plotki znów rozpalają wyobraźnię

Kylian Mbappe znalazł się ostatnio na liście życzeń jednej z ekip z Premier League. Szokujące wieści na temat reprezentanta Francji i jego przyszłości przekazał portal Football365.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Chelsea szykuje transferową bombę? Xabi Alonso chce wielkiej gwiazdy

Kylian Mbappe znalazł się na celowniku Chelsea po tym, jak nowym menedżerem londyńskiej drużyny został Xabi Alonso. Jak informuje serwis Football365, hiszpański szkoleniowiec naciska na sprowadzenie gwiazdy Realu Madryt do Premier League i chce ponownie współpracować z reprezentantem Francji.

Według doniesień źródła, Chelsea podjęła już pierwsze kroki w sprawie potencjalnego transferu. Klub miał skontaktować się z matką piłkarza, która jednocześnie pełni rolę jego agentki. W ekipie ze Stamford Bridge panuje przekonanie, że relacje Xabiego Alonso z Mbappe mogą odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach.

Hiszpański trener doskonale zna francuskiego napastnika z okresu pracy w klubie z La Liga. Źródło podkreśla, że obaj utrzymywali bardzo dobre kontakty, a Xabi Alonso uważa Mbappe za idealnego lidera nowego projektu Chelsea. Londyńczycy chcą wrócić do walki o najważniejsze trofea i szukają zawodnika, który natychmiast podniesie poziom drużyny.

Mbappe trafił do Realu latem 2024 roku na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Mimo to media coraz częściej spekulują o możliwym transferze Francuza do Anglii.

W obecnym sezonie napastnik rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 41 bramek i zanotował siedem asyst, potwierdzając status jednego z najlepszych piłkarzy świata.