Manchester United może pozyskać piłkarza, który niegdyś był łączony z FC Barceloną. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Lewis Hall. Sam zawodnik chce latem opuścić Newcastle United - donosi Alex Crook.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hall chce opuścić Newcastle! Manchester United w gotowości

Manchester United zaczął rozglądać się za nowym lewym obrońcą, który w przyszłości wejdzie w buty Luke’a Shawa. Jeden z tropów prowadzi do ich ligowego rywala. Alex Crook poinformował, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znajduje się Lewis Hall z Newcastle United. Angielski defensor jeszcze kilka miesięcy temu mógł trafić do FC Barcelony.

Transfer Lewisa Halla jest jak najbardziej realny. A wszystko przez słaby sezon Newcastle United. Anglik jest gotowy, aby latem zmienić barwy klubowe i rywalizował na europejskiej arenie. Ba, zawodnik zaczął nawet patrzeć w kierunku Manchesteru United. Defensor Srok ma być zainteresowany przeprowadzką na Old Trafford.

Manchester United nie jest osamotniony w walce o Lewisa Halla. Alex Crook zdradził, że w walce o zawodnika Newcastle United liczą się też inne zespoły Premier League, których nazw nie ujawniono. Rywalizacja o ten transfer zapowiada się niezwykle zacięcie. Jeśli Czerwone Diabły pozyskają Anglika, to Luke Shaw będzie miał poważne konkurenta do walki o wyjściowy skład.

Lewis Hall w trwającej kampanii rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Defensor strzelił jednego gola, a także zaliczył dwie asysty.