Manchester City dopiął transfer? Chelsea grozi oficjalną skargą

Manchester City może znaleźć się w centrum dużego sporu z Chelsea, przekonuje "Daily Mail". The Blues rozważają skargę do Premier League po rozmowach Obywateli z Enzo Marescą.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea wściekła po działaniach Man City. Szykuje się wielki konflikt

Manchester City może w najbliższym czasie zostać objęty formalnym postępowaniem ze strony Chelsea. Jak informuje Daily Mail, londyński klub jest gotowy domagać się odszkodowania od mistrzów Anglii, jeśli Enzo Maresca ostatecznie obejmie stanowisko menedżera Obywateli. Sprawa ma wywoływać ogromne napięcie pomiędzy obiema stronami.

Według informacji przekazanych przez źródło, działacze Chelsea są oburzeni faktem, że Man City prowadził rozmowy z włoskim szkoleniowcem w czasie, gdy ten nadal pozostawał trenerem The Blues. W klubie ze Stamford Bridge panuje przekonanie, że doszło do naruszenia zasad obowiązujących w Premier League.

Maresca jest obecnie bardzo blisko objęcia sterów w ekipie z Etihad Stadium i ma być jednym z głównych kandydatów do objęcia zespołu. Chelsea nie zamierza jednak pozostawić całej sytuacji bez reakcji. Władze londyńskiego klubu oczekują odpowiedniego odszkodowania finansowego za utratę szkoleniowca.

Jeśli oba kluby nie osiągną porozumienia, Chelsea ma skierować sprawę do władz Premier League. Klub będzie argumentował, że Manchester City kontaktował się z Marescą bez odpowiednich procedur i prowadził negocjacje, mimo obowiązującego kontraktu trenera z Chelsea.