Liverpool wciąż wielkim nazwiskiem chce zastąpić Mohameda Salaha. Na celowniku The Reds pozostaje Bradley Barcola. Paris Saint-Germain będzie otwarte na rozmowy, jeśli Francuz poprosi o rozstanie - donosi "Le10Sport".

Bradley Barcola celem Liverpoolu. PSG z jasnym stanowiskiem

Liverpool jest zmuszony latem rozbić bank, aby pozyskać wartościowego następcę Mohameda Salaha. Egipcjanin już wcześniej ogłosił, że opuści Anfield Road. Od tamtego czasu angielski klub poszukuje nowego skrzydłowego i w tej kwestii najczęściej mówi się o Bradleyu Barcoli z Paris Saint-Germain. Serwis „Le10Sport” donosi, że The Reds wciąż interesują się reprezentantem Francji.

Wspomniane źródło zaznacza, że stanowisko Paris Saint-Germain jest jasne. Mistrzowie Ligue 1 zasiądą do rozmów z Liverpoolem, ale pod jednym warunkiem – jeśli Bradley Barcola będzie chciał odejść. Jeśli Francuz wciąż będzie chciał występować na Parc des Princes, to paryżanie zamkną definitywnie temat odejścia.

Bradley Barcola wciąż odgrywa ograniczoną rolę w Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji jest tylko zmiennikiem u Luisa Enrique. Taka sytuacja może przeszkadzać zawodnikowi, ale na ten moment z jego ust nie padły żadne takie słowa. Skrzydłowy znakomicie czuje się w stolicy Francji i trudno spodziewać się, że w letnim okienku transferowym wzmocni Liverpool.

W obecnym sezonie Bradley Barcola rozegrał 48 spotkań pod okiem Luisa Enrique. Zawodnik Paris Saint-Germain zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył siedem asyst.