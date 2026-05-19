Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Hiroki Ito wzbudził zainteresowanie Borussii Dortmund

Borussia Dortmund marzy o mistrzostwie Niemiec, ale braki kadrowe sprawiają, że nie mogą rywalizować z Bayernem Monachium. Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozów tych zespołów przekazuje serwis „TZ”. Otóż władze z Signal Iduna Park w nadchodzącym letnim okienku mogą osłabić swojego odwiecznego rywala. W kręgu zainteresowań BVB znalazł się bowiem Hiroki Ito.

Transfer reprezentanta Japonii jak najbardziej wchodzi w grę. Defensor nie widnieje w planach Bayernu Monachium, który po sezonie planuje spieniężyć jego odejście. 27-latek znaczną część swojej kariery piłkarskiej spędził w Bundeslidze, więc z pewnością chciałby zostać na niemieckich boiskach. Przeprowadzka do Borussii Dortmund byłaby dla niego ogromną okazją na powrót do dawnej formy.

Hiroki Ito nie podbił Bayernu Monachium. Główną przeszkodzą były oczywiście kontuzje. Japończyk wydawał się niegdyś piłkarzem ze skały, ale w Bawarii miał ogromne problemy z kostką. Z tego samego powodu wypadał z gry na długie miesiące. Mistrzowie Niemiec kompletnie nie trafili z transferem defensora, który wówczas błyszczał w Borussii Monchengladbach. Na papierze ten ruch nie miał wad, ale rzeczywistość okazała się bolesna.

W obecnym sezonie Hiroki Ito rozegrał 22 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Japoński obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył dwie asysty.