Chelsea rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, The Blues wytypowali już priorytet transferowy. A jest nim Maxence Lacroix z Crystal Palace - informuje "SportsBoom".

Chelsea podjęła już kluczową decyzję na ławce trenerskiej. Od lata na stanowisku szkoleniowca londyńczyków będzie zasiadał Xabi Alonso. Tymczasem władze ze Stamford Bridge już zaczęły rozglądać się za wzmocnieniami i wytypowały nawet priorytet transferowy. Serwis „SportsBoom” przekazuje, że głównym celem The Blues jest Maxence Lacroix, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Francuski defensor od kilku lat występuje na poziomie Premier League i robi to z powodzeniem. Dziwne się wydawało, że przez tak długi czas gra tylko w Crystal Palace. Poziomem gry obrońca przerastał swoich klubowych kolegów. Wszystko może się zmienić jednak tego lata. Chelsea poważnie traktuje jego osobę i ma w planach przeprowadzenie transferu.

Nie tak dawno Maxence Lacroix był łączony z powrotem do Bundesligi. Francuz znajdował się bowiem w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Wydaje się na ten moment, że mistrzowie Niemiec wycofali się z walki o gracza Orłów. W kolejce po transfer obecnie jest ustawiona tylko londyńska Chelsea.

Maxence Lacroix w tym sezonie rozegrał 54 spotkania w Crystal Palace. Francuski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Piłkarz Orłów ma też dokładnie taką samą liczbę asyst.