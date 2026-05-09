Arsenal czy Man City mistrzem Anglii? Tak ma wyglądać tabela Premier League

10:33, 9. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Premier League będzie miała nowego mistrza. Pytanie, które nurtuje kibiców brzmi kto nim będzie. O tytuł na trzy kolejki przed końcem walczy Arsenal i Manchester City. Superkomputer BETSiE wskazał zwycięzcę ligi angielskiej.

Trofeum Premier League
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Premier League

Arsenal mistrzem Anglii wg. superkomputera BETSiE

Zacięta końcówka sezonu czeka kibiców angielskiej Premier League. O tytuł walczą dwie drużyny: Arsenal oraz Manchester City. Na ten moment różnica w tabeli wynosi pięć punktów, ale Obywatele mają o jeden mecz rozegrany mniej. Nawet w przypadku zwycięstwa w zaległym spotkaniu, losy mistrzostwa Anglii w swoich rękach mają Kanonierzy. Jeśli wygrają pozostałe starcia, tytuł będzie ich.

Z wyliczeń Superkomputera BETSiE wynika, że Premier League wygra właśnie Arsenal. Podopieczni Mikela Artety mają aż 85,8% szans na triumf. Dla porównania Manchester City ma tylko 14,2% szans, że zdobędą mistrzostwo.

Liga angielska w przyszłym sezonie będzie mogła wystawić aż pięć drużyn w Lidze Mistrzów. Model statystyczny przewiduje, że w TOP5 tabeli oprócz dwóch wspomnianych wcześniej drużyn znajdą się jeszcze Manchester United, Liverpool i Aston Villa. Każdy zespół ma ponad 95% szans na zajęcie miejsca w pierwszej piątce.

Kto spadnie z Premier League? Wielka marka pożegna się z elitą

Emocji w ostatnich trzech meczach sezonu dostarczą także wydarzenia z dołu tabeli, gdzie trwa zażarta walka o utrzymanie w Premier League. Co ciekawe, uwikłane są w nią dwie duże marki jak Tottenham i West Ham United. Obecnie Spurs wyprzedzają Młoty o jeden punkt. Z wyliczeń Superkomputera BETSiE wynika, że w lidze utrzyma się ekipa Roberto De Zerbiego. Prawdopodobieństwo ich spadku to zaledwie 22,2% przy 77,5% na to, że spadnie drużyna Łukasza Fabiańskiego.

Prognozowana tabela Premier League wg. Superkomputera BETSiE:

  1. Arsenal – 82,4 pkt
  2. Manchester City – 79 pkt
  3. Manchester United – 69 pkt
  4. Liverpool – 62,8 pkt
  5. Aston Villa – 61,9 pkt
  6. Bournemouth – 55,9 pkt
  7. Brighton – 54,5 pkt
  8. Brentford – 54,1 pkt
  9. Chelsea – 53,5 pkt
  10. Everton – 52,1 pkt
  11. Fulham – 51,9 pkt
  12. Newcastle – 50,1 pkt
  13. Sunderland – 49,9 pkt
  14. Crystal Palace – 47,3 pkt
  15. Leeds United – 47,1 pkt
  16. Nottingham Forest – 45,6 pkt
  17. Tottenham – 40,9 pkt
  18. West Ham United – 39 pkt
  19. Burnley – 22,5 pkt
  20. Wolverhampton – 21,7 pkt

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości