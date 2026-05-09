Arsenal czy Man City mistrzem Anglii? Tak ma wyglądać tabela Premier League

Arsenal mistrzem Anglii wg. superkomputera BETSiE
Zacięta końcówka sezonu czeka kibiców angielskiej Premier League. O tytuł walczą dwie drużyny: Arsenal oraz Manchester City. Na ten moment różnica w tabeli wynosi pięć punktów, ale Obywatele mają o jeden mecz rozegrany mniej. Nawet w przypadku zwycięstwa w zaległym spotkaniu, losy mistrzostwa Anglii w swoich rękach mają Kanonierzy. Jeśli wygrają pozostałe starcia, tytuł będzie ich.
Z wyliczeń Superkomputera BETSiE wynika, że Premier League wygra właśnie Arsenal. Podopieczni Mikela Artety mają aż 85,8% szans na triumf. Dla porównania Manchester City ma tylko 14,2% szans, że zdobędą mistrzostwo.
Liga angielska w przyszłym sezonie będzie mogła wystawić aż pięć drużyn w Lidze Mistrzów. Model statystyczny przewiduje, że w TOP5 tabeli oprócz dwóch wspomnianych wcześniej drużyn znajdą się jeszcze Manchester United, Liverpool i Aston Villa. Każdy zespół ma ponad 95% szans na zajęcie miejsca w pierwszej piątce.
Kto spadnie z Premier League? Wielka marka pożegna się z elitą
Emocji w ostatnich trzech meczach sezonu dostarczą także wydarzenia z dołu tabeli, gdzie trwa zażarta walka o utrzymanie w Premier League. Co ciekawe, uwikłane są w nią dwie duże marki jak Tottenham i West Ham United. Obecnie Spurs wyprzedzają Młoty o jeden punkt. Z wyliczeń Superkomputera BETSiE wynika, że w lidze utrzyma się ekipa Roberto De Zerbiego. Prawdopodobieństwo ich spadku to zaledwie 22,2% przy 77,5% na to, że spadnie drużyna Łukasza Fabiańskiego.
Prognozowana tabela Premier League wg. Superkomputera BETSiE:
- Arsenal – 82,4 pkt
- Manchester City – 79 pkt
- Manchester United – 69 pkt
- Liverpool – 62,8 pkt
- Aston Villa – 61,9 pkt
- Bournemouth – 55,9 pkt
- Brighton – 54,5 pkt
- Brentford – 54,1 pkt
- Chelsea – 53,5 pkt
- Everton – 52,1 pkt
- Fulham – 51,9 pkt
- Newcastle – 50,1 pkt
- Sunderland – 49,9 pkt
- Crystal Palace – 47,3 pkt
- Leeds United – 47,1 pkt
- Nottingham Forest – 45,6 pkt
- Tottenham – 40,9 pkt
- West Ham United – 39 pkt
- Burnley – 22,5 pkt
- Wolverhampton – 21,7 pkt