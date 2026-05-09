Liverpool poluje na zawodnika Paris Saint-Germain

09:27, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Liverpool może być zmuszony do pozyskania następcy Alissona Beckera. Jak podaje Ekrem Konur, angielski klub obserwuje sytuację bramkarza PSG - Lucasa Chevaliera.

Lucas Chevalier
Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

Liverpool najprawdopodobniej będzie zmuszony sprowadzić nowego bramkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z bardzo możliwym odejściem Alissona Beckera, który prowadzi zaawansowane rozmowy z Juventusem. Włodarze angielskiego klubu rozglądają się więc za golkiperem, który mógłby walczyć o miejsce w podstawowym składzie z Giorgim Mamardashvilim. Na liście potencjalnych kandydatów znajduje się kilka interesujących nazwisk z europejskiego rynku.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Anfield Road jest Lucas Chevalier. 24-letni bramkarz przegrywa obecnie rywalizację z Matveyem Safonovem o grę w wyjściowej jedenastce Paris Saint-Germain. Zatem francuski golkiper może być zainteresowany dołączeniem do zespołu z Merseyside, gdzie zapewne miałby większe szanse na regularne występy. Paryżanie prawdopodobnie również byliby gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika.

Lucas Chevalier występuje w barwach PSG od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Parc des Princes za 40 milionów euro z LOSC Lille, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającym sezonie rozegrał 26 spotkań, stracił 28 bramek i zanotował 10 czystych kont. Kontrakt francuskiego bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia jednokrotnego reprezentanta Francji na około 30 milionów euro.

