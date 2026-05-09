Manuel Ugarte ma kolejną opcję. Manchester United czeka na oferty

09:28, 9. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Manuel Ugarte znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Urugwajski pomocnik może wylądować w Ajaksie Amsterdam - dowiedział się dziennikarz Ekrem Konur.

Manuel Ugarte
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Ajax Amsterdam zainteresowany Manuelem Ugarte

Manchester United zamierza rozstać się z Manuelem Ugarte podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 25-letni pomocnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań na Old Trafford, gdzie musi mierzyć się z ogromną konkurencją w walce o miejsce w podstawowym składzie. Władze Czerwonych Diabłów są gotowe wysłuchać ofert za urugwajskiego zawodnika i wyceniły go na około 30-40 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 182 centymetry piłkarz lada moment zmieni otoczenie.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że zainteresowanie sprowadzeniem Manuela Ugarte wykazuje między innymi Ajax Amsterdam. Holenderska ekipa widzi w urugwajskim pomocniku duże wzmocnienie środka pola i liczy, że będzie w stanie odbudować jego formę. Nie wiadomo jednak, czy włodarzy klubu z Johan Cruyff Areny będzie stać na przeprowadzenie tak kosztownego transferu. Sytuację zawodnika monitorują również Juventus, SSC Napoli, Olympique Marsylia oraz Galatasaray Stambuł.

35-krotny reprezentant Urugwaju trafił do Manchesteru United w sierpniu 2024 roku z Paris Saint-Germain za dokładnie 50 milionów euro. W obecnym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 24 spotkania, nie zdobył żadnej bramki i nie zanotował ani jednej asysty, spędzając na murawie niewiele ponad tysiąc minut. W swoim piłkarskim CV posiada też portugalski Sporting Lizbona. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości