Manuel Ugarte ma kolejną opcję. Manchester United czeka na oferty

Manuel Ugarte znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Urugwajski pomocnik może wylądować w Ajaksie Amsterdam - dowiedział się dziennikarz Ekrem Konur.

Ajax Amsterdam zainteresowany Manuelem Ugarte

Manchester United zamierza rozstać się z Manuelem Ugarte podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 25-letni pomocnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań na Old Trafford, gdzie musi mierzyć się z ogromną konkurencją w walce o miejsce w podstawowym składzie. Władze Czerwonych Diabłów są gotowe wysłuchać ofert za urugwajskiego zawodnika i wyceniły go na około 30-40 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że mierzący 182 centymetry piłkarz lada moment zmieni otoczenie.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że zainteresowanie sprowadzeniem Manuela Ugarte wykazuje między innymi Ajax Amsterdam. Holenderska ekipa widzi w urugwajskim pomocniku duże wzmocnienie środka pola i liczy, że będzie w stanie odbudować jego formę. Nie wiadomo jednak, czy włodarzy klubu z Johan Cruyff Areny będzie stać na przeprowadzenie tak kosztownego transferu. Sytuację zawodnika monitorują również Juventus, SSC Napoli, Olympique Marsylia oraz Galatasaray Stambuł.

35-krotny reprezentant Urugwaju trafił do Manchesteru United w sierpniu 2024 roku z Paris Saint-Germain za dokładnie 50 milionów euro. W obecnym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 24 spotkania, nie zdobył żadnej bramki i nie zanotował ani jednej asysty, spędzając na murawie niewiele ponad tysiąc minut. W swoim piłkarskim CV posiada też portugalski Sporting Lizbona. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.