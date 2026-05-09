Wisła Płock – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Nafciarzy zmierzy się z drużyną Motorowców. Liczymy na duże emocje w tym pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w tę niedzielę, 10 maja o godzinie 14:45.

Wisła Płock Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 16:58

Wisła Płock – Motor Lublin, typy i przewidywania

Wisła Płock podejmie u siebie Motor Lublin w ciekawym spotkaniu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze prezentują w tym sezonie solidną formę i przed tą serią gier z dorobkiem 45 punktów zajmują 7. miejsce w tabeli. Motorowcy zgromadzili natomiast 39 oczek, co daje im aktualnie 14. pozycję w stawce. Oba zespoły będą chciały zanotować zwycięstwo, które może mieć duże znaczenie w końcówce aktualnej kampanii. Początek rywalizacji na Orlen Stadionie już w najbliższą niedzielę, czyli 10 maja, o godzinie 14:45.

W tym starciu typuję remis. Uważam, że podział punktów jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem, biorąc pod uwagę obecną słabą dyspozycję obu drużyn. Mój typ: remis.

Wisła Płock – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Wisła Płock podejdzie do nadchodzącego meczu osłabiona kilkoma absencjami. W zespole gospodarzy nie zobaczymy bowiem kontuzjowanych Saida Hamulicia, Marina Karamarki i Kyriakosa Savvidisa, a także zawieszonego Rafała Leszczyńskiego. Motor Lublin też ma swoje problemy, ponieważ w ekipie gości zabraknie Ivana Brkicia oraz Thomasa Santosa.

Wisła Płock – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Obie drużyny przystąpią do spotkania po serii słabych wyników. Wisła Płock w ostatnich kolejkach przegrała 0:3 z Pogonią Szczecin oraz 0:1 z Radomiakiem Radom. Motor Lublin także zanotował dwie porażki z rzędu, ulegając Lechowi Poznań 0:1 i Widzewowi Łódź 0:2.

Wisła Płock – Motor Lublin, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Wisły Płock z Motorem Lublin jest niezwykle wyrównana. W pięciu poprzednich meczach ekipa Nafciarzy odniosła jedno zwycięstwo, drużyna Motorowców wygrała raz, natomiast aż trzy spotkania zakończyły się remisami.

Wisła Płock – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Wisły Płock wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 3.05, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30.

Wisła Płock – Motor Lublin, przewidywane składy

Wisła Płock: Burek – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Hiszpański, Kun, Tavares, Nowak, Gallapeni – Niarchos, Jurić

Motor: Tratnik – Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki – Samper – Ndiaye, Rodrigues, Wolski, Van Hoeven – Karol Czubak

Wisła Płock – Motor Lublin, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Wisłą Płock a Motorem Lublin oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach 32. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Adam Marchliński i Maciej Łuczak. Początek ciekawej rywalizacji na Orlen Stadionie już w niedzielę, 10 maja o godzinie 14:45.

