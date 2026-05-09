Afera w Realu odbiła się szerokim echem. Barcelona uważnie wszystko obserwuje

10:53, 9. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona żyje doniesieniami dotyczącymi konfliktu Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego. Według hiszpańskich mediów w szatni Blaugrany jasno oceniono całe zajście.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Atmosfera wokół Realu robi się napięta. Barcelona już oceniła sytuację

FC Barcelona według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” bardzo uważnie śledzi zamieszanie wokół Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego. W hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o konflikcie między piłkarzami Realu Madryt, a temat miał błyskawicznie trafić również do szatni największego rywala Królewskich.

Jak podaje źródło, zawodnicy Barcelony mieli dowiedzieć się o całej sytuacji za pośrednictwem osób trzecich jeszcze przed 35. kolejką La Liga. Według wieści „Mundo Deportivo” większość piłkarzy oraz osób związanych z katalońskim klubem uważa, że główną odpowiedzialność za konflikt ponosi Federico Valverde.

W szatni Blaugrany zwracano uwagę przede wszystkim na temperament urugwajskiego pomocnika i jego wcześniejsze zachowania na boisku. Piłkarze Barcelony mieli przypominać sytuację z 2023 roku, kiedy Fede Valverde został oskarżony o zaatakowanie Alexa Baeny z Villarrealu na parkingu Estadio Santiago Bernabeu. Podobno szczególnie zawodnicy Barcelony występujący w reprezentacji Hiszpanii mieli przywoływać tamto zdarzenie jako argument przeciwko pomocnikowi Los Blancos.

Jednocześnie, jak podkreśla źródło, w Barcelonie nie zauważono wcześniej podobnych kontrowersji związanych z Tchouamenim. Z tego powodu część szatni Blaugrany miała stanąć po stronie francuskiego pomocnika.

„Mundo Deportivo” informuje również, że w Barcelonie szeroko komentowano wpis Fede Valverde opublikowany w mediach społecznościowych po całym zajściu. Według relacji hiszpańskiego dziennika zwracano uwagę nie tylko na niespójności w przedstawionej przez niego wersji wydarzeń, ale również na błędy gramatyczne pojawiające się w opublikowanej wiadomości.

