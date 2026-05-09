Afera w Realu odbiła się szerokim echem. Barcelona uważnie wszystko obserwuje

Atmosfera wokół Realu robi się napięta. Barcelona już oceniła sytuację

FC Barcelona według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” bardzo uważnie śledzi zamieszanie wokół Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego. W hiszpańskich mediach pojawiły się doniesienia o konflikcie między piłkarzami Realu Madryt, a temat miał błyskawicznie trafić również do szatni największego rywala Królewskich.

Jak podaje źródło, zawodnicy Barcelony mieli dowiedzieć się o całej sytuacji za pośrednictwem osób trzecich jeszcze przed 35. kolejką La Liga. Według wieści „Mundo Deportivo” większość piłkarzy oraz osób związanych z katalońskim klubem uważa, że główną odpowiedzialność za konflikt ponosi Federico Valverde.

W szatni Blaugrany zwracano uwagę przede wszystkim na temperament urugwajskiego pomocnika i jego wcześniejsze zachowania na boisku. Piłkarze Barcelony mieli przypominać sytuację z 2023 roku, kiedy Fede Valverde został oskarżony o zaatakowanie Alexa Baeny z Villarrealu na parkingu Estadio Santiago Bernabeu. Podobno szczególnie zawodnicy Barcelony występujący w reprezentacji Hiszpanii mieli przywoływać tamto zdarzenie jako argument przeciwko pomocnikowi Los Blancos.

Jednocześnie, jak podkreśla źródło, w Barcelonie nie zauważono wcześniej podobnych kontrowersji związanych z Tchouamenim. Z tego powodu część szatni Blaugrany miała stanąć po stronie francuskiego pomocnika.

„Mundo Deportivo” informuje również, że w Barcelonie szeroko komentowano wpis Fede Valverde opublikowany w mediach społecznościowych po całym zajściu. Według relacji hiszpańskiego dziennika zwracano uwagę nie tylko na niespójności w przedstawionej przez niego wersji wydarzeń, ale również na błędy gramatyczne pojawiające się w opublikowanej wiadomości.