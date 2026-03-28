Anglia z „rewolucją”. Ośmiu graczy opuściło zgrupowanie

Anglia we wtorek zagra z Japonią. W tym meczu Thomas Tuchel nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych piłkarzy. Ośmiu zawodników zostało wycofanych ze zgrupowania.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel (Anglia - Urugwaj)

Anglia osłabiona przed meczem z Japonią

Anglia jest pewna udziału w Mistrzostwach Świata 2026. Synowie Albionu kontynuują przygotowania do turnieju, rozgrywając mecze towarzyskie. W piątek podopieczni Thomasa Tuchela zmierzyli się z Urugwajem – na Wembley padł remis 1:1. We wtorek czeka ich pojedynek z Japonią, także w Londynie.

Przed zbliżającym się starciem selekcjoner jednokrotnych mistrzów świata postanowił dokonać „rewolucji” w kadrze. Zgrupowanie opuściło aż ośmiu zawodników. W tym gronie znaleźli się Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, John Stones, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Adam Wharton i Dominic Calvert-Lewin.

W oficjalnym komunikacie krajowej federacji czytamy, że Rice i Saka, którzy wczoraj nie pojawili się na boisku, udadzą się do swojego klubu na badania lekarskie. Natomiast Wharton i Madueke doznali urazów w trakcie meczu z Urugwajem. Z kolei Stones nabawił się kontuzji jeszcze przed rywalizacją na Wembley.