Real Madryt szykuje głośne rozstanie? Kluby z Premier League już czekają

Real Madryt ma plan na rozwój Franco Mastantuono. Argentyńczyk ma trafić na wypożyczenie. Kluby z Premier League już wykazują zainteresowanie graczem Królewskich - przekazuje Ekrem Konur.

Franco Mastantuono na celowniku klubów z Premier League

Real Madryt w ubiegłym roku pozyskał Franco Mastantuono z River Plate za kwotę 45 milionów euro. Po zaledwie 12 miesiącach młody Argentyńczyk może opuścić Estadio Santiago Bernabeu. Jednak tymczasowo. Ekrem Konur poinformował, że Królewscy mają plan na rozwój swojego diamentu, wypożyczając go do zespołu, gdzie będzie zbierał doświadczenie.

Wspomniane źródło zaznacza, że Franco Mastantuono wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. W szczególności wśród zespołów Premier League. Utalentowany Argentyńczyk znajduje się na celowniku West Hamu United, Tottenhamu Hotspur oraz Brighton & Hove Albion. Każda z tych drużyn jest w stanie zapewnić 18-latek większą liczbę minut spędzonych na placu gry.

Decyzja dotycząca przyszłości Franco Mastantuono będzie należała wyłącznie do Realu Madryt. To Królewscy zdecydują, w którym zespole najlepiej rozwinie się ich diament. Czas pokaże, w którym zespole będziemy oglądali w przyszłym sezonie młodego Argentyńczyka.

Franco Mastantuno w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Realu Madryt. 18-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także zaliczył jedną asystę. Kontrakt Argentyńczyka z Królewskimi obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.