Radomiak oddalił się od strefy spadkowej, a Wisła od pucharów [WIDEO]

14:12, 26. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Canal+ Sport

Wisła Płock przegrała z Radomiakiem Radom 0:1 w meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 73. minucie Maurides.

Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mecz Wisła - Radomiak

Cenne zwycięstwo Radomiaka w Płocku

Wisła Płock wciąż jest zaangażowana w walkę o europejskie puchary. Radomiak Radom z kolei musi oglądać się za siebie, bo walczy o utrzymanie. To powodowało, że obu zespołom bardzo zależało na zdobyciu kompletu punktów w tym pierwszym niedzielnym meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy.

Pierwsza połowa nie należała jednak do najbardziej emocjonujących. Spotkanie było bardzo wyrównane. Obie drużyny próbowały kreować okazje w ofensywie, ale brakowało konkretów pod bramką rywala. Ani Wisła, ani Radomiak nie zdołali stworzyć realnego zagrożenia. Gospodarze nie oddali nawet celnego strzału w tej części gry. 45 minut w wykonaniu jednych i drugich było rozczarowujące.

W drugiej odsłonie mecz był nieco żywszy. Inicjatywę próbowała przejąć Wisła Płock. Z drugiej strony Radomiak nie zamierzał cofać się do defensywy i również próbował swoich sił w ofensywie. Przełomowa okazała się 73. minuta. Maurides wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i niepilnowany skierował futbolówkę do siatki dając gościom prowadzenie.

Wisła w ostatnich minutach próbowała odwrócić jeszcze losy tego spotkania, ale nie potrafiła zdominować rywala. Radomiak dobrze się bronił i nie dopuszczał rywali pod własną bramkę.

Ostatecznie Radomiak odniósł skromne, ale niezwykle cenne zwycięstwo, które oddaliło go od strefy spadkowej. Wisła Płock natomiast skomplikowała swoją sytuację w walce o europejskie puchary.

