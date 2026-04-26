Radomiak oddalił się od strefy spadkowej, a Wisła od pucharów [WIDEO]

Wisła Płock przegrała z Radomiakiem Radom 0:1 w meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 73. minucie Maurides.

Cenne zwycięstwo Radomiaka w Płocku

Wisła Płock wciąż jest zaangażowana w walkę o europejskie puchary. Radomiak Radom z kolei musi oglądać się za siebie, bo walczy o utrzymanie. To powodowało, że obu zespołom bardzo zależało na zdobyciu kompletu punktów w tym pierwszym niedzielnym meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy.

Pierwsza połowa nie należała jednak do najbardziej emocjonujących. Spotkanie było bardzo wyrównane. Obie drużyny próbowały kreować okazje w ofensywie, ale brakowało konkretów pod bramką rywala. Ani Wisła, ani Radomiak nie zdołali stworzyć realnego zagrożenia. Gospodarze nie oddali nawet celnego strzału w tej części gry. 45 minut w wykonaniu jednych i drugich było rozczarowujące.

W drugiej odsłonie mecz był nieco żywszy. Inicjatywę próbowała przejąć Wisła Płock. Z drugiej strony Radomiak nie zamierzał cofać się do defensywy i również próbował swoich sił w ofensywie. Przełomowa okazała się 73. minuta. Maurides wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego i niepilnowany skierował futbolówkę do siatki dając gościom prowadzenie.

Maurides daje Radomiakowi prowadzenie w Płocku!



Wisła w ostatnich minutach próbowała odwrócić jeszcze losy tego spotkania, ale nie potrafiła zdominować rywala. Radomiak dobrze się bronił i nie dopuszczał rywali pod własną bramkę.

Ostatecznie Radomiak odniósł skromne, ale niezwykle cenne zwycięstwo, które oddaliło go od strefy spadkowej. Wisła Płock natomiast skomplikowała swoją sytuację w walce o europejskie puchary.

Zobacz również: Lewandowski nie jest przekonany do tej oferty. Rozważa inne opcje

