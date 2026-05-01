Alonso weźmie Chelsea, ale pod jednym warunkiem

Xabi Alonso zostanie trenerem Chelsea, ale pod warunkiem, że dostanie pełną kontrolę nad projektem - informuje caughtoffside.com. Bez pracy pozostaje od stycznia bieżącego roku.

Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso na początku sezonu został zatrudniony w Realu Madryt, gdzie miał zostać na lata. Rzeczywistość okazała się dla niego brutalna i po zaledwie sześciu/siedmiu miesiącach został zwolniony. Powodem rozstania były nie tylko słabe wyniki, ale także złe relacje z kluczowymi zawodnikami. Jego następcą został Alvaro Arbeloa, który również niebawem prawdopodobnie straci pracę.

Na ten moment Alonso nie podjął nowego wyzwania, ale latem nie będzie narzekać na brak ofert. W mediach pojawiają się plotki, że zainteresowana jego zatrudnieniem jest Chelsea. Londyńczycy szukają trenera po zwolnieniu Liama Roseniora.

Z informacji serwisu caughtoffside.com wynika, że Alonso jest zainteresowany podjęciem pracy na Stamford Bridge, ale pod pewnym warunkiem. Hiszpan oczekuje, że dostanie pełną kontrolę nad projektem, co oznacza także ostateczne słowo dot. transferów. Decyzja ws. nowego trenera zapadnie dopiero po sezonie. Obecnie tymczasowo za wyniki zespołu odpowiada Calum McFarlane.

Pod wodzą Anglika zespół z Londynu walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tej chwili zajmują dopiero 8. miejsce w tabeli Premier League. Dodatkowo ostatnio awansowali do finału Pucharu Anglii, wygrywając w półfinale z Leeds United po golu Enzo Fernandeza.