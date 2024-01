Jurgen Klopp wraz z końcem sezonu odejdzie z Liverpoolu. To momentalnie odpaliło giełdę potencjalnych nazwisk jego następców. Jednym z nich jest Xabi Alonso, który na pytanie o zmianę pracy odpowiada "nie wiem".

IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jurgen Klopp ogłosił, że wraz z końcem sezonu odejdzie z Liverpoolu

Momentalnie spowodowało to plotki nt. jego następcy

Wśród nich znalazł się Xabi Alonso, który teraz odniósł się do sprawy

Może on?

Wszystkich kibiców oraz ekspertów zszokowała dzisiejsza informacja przekazana przez samego Jurgena Kloppa, że ten wraz z końcem obecnego sezonu odjedzie z Liverpoolu. Niemiecki szkoleniowiec przez ostatnie lata przywrócił “The Reds” dawny blask i dzięki niemu ekipa z Anfield mogła wrócić na salony. On sam jednak argumentuje swoją decyzję wypaleniem. Niemniej taka informacja spowodowała falę spekulacji na temat możliwego następcy. Według wielu idealnym kandydatem jest Xabi Alonso, trener Bayeru Leverkusen, który obecnie lideruje w Bundeslidze. Teraz on sam odniósł się do tych plotek.

– Mam ogromny szacunek i wielki podziw dla pracy trenera Jurgena Kloppa. Byłem bardzo zaskoczony decyzją jaką podjął. W tej chwili skupiam się jednak na pracy Bayerze Leverkusen. Tu gdzie jestem, czuje się naprawdę szczęśliwy. Nadal mam dużą motywację i jestem bardzo zadowolony z klubu oraz mojego zespołu. Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, nie znam odpowiedzi na temat przyszłości – komentuje były gracz Liverpoolu dla niemieckiego “Bilda”.

Czytaj więcej: Szokująca decyzja Jurgena Kloppa! Niemiec odejdzie z Liverpoolu