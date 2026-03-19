FIFA postanowiła wprowadzić radykalne zmiany w kobiecej piłce nożnej. Dotyczą one sztabów szkoleniowych i będą obowiązywać natychmiast. "Test" w oficjalnym turnieju będzie miał miejsce w naszym kraju.

W Euro 2025 wzięło udział 16 reprezentacji. Dziewięć z nich prowadzili mężczyźni, a siedem – w tym Polskę – kobiety. FIFA chce odwrócić ten trend. W tym celu światowa federacja wprowadza potężne zmiany, które od razu wchodzą w życie.

Zgonie z nowymi przepisami w sztabie szkoleniowym każdej kobiecej drużyny będą musiały znaleźć się co najmniej dwie kobiety. Jedna ma pełnić funkcję głównego trenera lub asystenta trenera. Zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich rozgrywkach kobiet organizowanych przez FIFA, zarówno na szczeblu krajowym, jak i klubowym.

Co ciekawe, pierwszym międzynarodowym turniejem objętym tą będą Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Obędą się one w dniach 5–27 września w Polsce. Spotkania MŚ U20 kobiet 2026 będą rozgrywane w czterech miastach: w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Łodzi (na stadionie ŁKS-u).