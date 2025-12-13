Barcelona Femeni notuje kolejne zwycięstwo w Liga F. Blaugrana wygrała derby Katalonii. Ewa Pajor wpisała się na listę strzelczyń już na samym początku meczu.

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Barcelona z kolejnym zwycięstwem. Pajor otwiera wynik

W 14. kolejce Liga F doszło do derbów Katalonii. Barcelona, lider rozgrywek, wybrała się do nieodległej Badalony. Nietrudno było wskazać faworytki tego pojedynku – podopieczne Pere Romeu wygrały wszystkie dziesięć spotkań z lokalnymi rywalkami.

Już w 6. minucie Blaugrana wyszła na prowadzenie. Caroline Graham posłała płaskie dośrodkowanie z prawej strony, a Ewa Pajor bezbłędnym strzałem bez przyjęcia pokonała Marię Lopez. Dla reprezentantki Polski było to już 11 trafienie w tym sezonie ligowym.

Badalona odpowiedziała w 13. minucie – Jelena Julve dograła do Loreny Navarro, a ta doprowadziła do wyrównania. Jednak gospodynie nie było stać na więcej. W 38. minucie Barcelona wróciła na prowadzenie za sprawą bramki Claudii Piny.

Po zmianie stron Duma Katalonii nie spuściła z tonu. W 59. minucie do siatki trafiła Carla Julia Martinez, a w 76. minucie prowadzenie podwyższyła Vicky Lopez. Barca ostatecznie wygrała 5:1 – w 13 minucie doliczonego czasu Esmee Brugts zaskoczyła Lopez. Ewa Pajor spędziła na murawie 55. minut – zmieniła ją Kika Nazareth.