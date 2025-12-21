Barcelona demoluje w pucharze. Pajor w cieniu 18-latki [WIDEO]

Barcelona nie dała szans rywalkom. Pajor bez gola
Trzecie zwycięstwo z rzędu w Copa de la Reina? Taki plan na ten sezon ma Barcelona Femeni. Podopieczne Pere Romeu rozpoczęły zmagania od fazy 1/8 finału, w której czekało na nich Deportivo Alaves. Ekipa z Vitorii-Gasteiz w poprzedniej rundzie wygrała 4:0 z Levante.
Pierwsza połowa zakończyła się po myśli Blaugrany, która prowadziła 2:1 po golach Kiki Nazareth i Sydney Schertenleib. Przy obu trafieniach asystowała Clara Serrajordi. Tuż przed przerwą nadzieję gospodyniom dała Carmen Sobron.
Po zmianie stron Barcelona jeszcze czterokrotnie zaskoczyła Sofię Fuente. Dublet Caroline Graham, samobójczy bramka Merche Izal i znakomite uderzenie 18-letniej Serrajordi, która tego wieczoru okazała się najjaśniejsza gwiazdą Dumy Katalonii. Ewa Pajor spędziła na boisku pełne 90 minut, ale tym razem to nie ona była w świetle reflektorów.
Deportivo Alaves – FC Barcelona 1:6 (1:2)
Sobron 45+1′ – Nazareth 21′, Schertenleib 41′, Graham 59′, 87′, Izal 75′ (sam.), Serrajordi 82′