Barcelona demoluje w pucharze. Pajor w cieniu 18-latki [WIDEO]

Barcelona w 1/8 finału Pucharu Królowej zmierzyła się z Deportivo Alaves. Blaugrana zanotowała efektowną wygraną. Ewa Pajor tym razem nie wpisała się na listę strzelczyń. Bohaterką została 18-latka.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (FC Barcelona - Copa de la Reina)

Barcelona nie dała szans rywalkom. Pajor bez gola

Trzecie zwycięstwo z rzędu w Copa de la Reina? Taki plan na ten sezon ma Barcelona Femeni. Podopieczne Pere Romeu rozpoczęły zmagania od fazy 1/8 finału, w której czekało na nich Deportivo Alaves. Ekipa z Vitorii-Gasteiz w poprzedniej rundzie wygrała 4:0 z Levante.

Pierwsza połowa zakończyła się po myśli Blaugrany, która prowadziła 2:1 po golach Kiki Nazareth i Sydney Schertenleib. Przy obu trafieniach asystowała Clara Serrajordi. Tuż przed przerwą nadzieję gospodyniom dała Carmen Sobron.

🎩 ¡Lo de Serrajordi es para quitarse el sombrero!



⚽️ La engancha fuera del área y al fondo de la red.@AlavesFem | 1-5 | @FCBfemeni #CopaDeLaReinaIberdrola | #FutFemRFEFpic.twitter.com/luALupiQOM — RFEF (@rfef) December 21, 2025

Po zmianie stron Barcelona jeszcze czterokrotnie zaskoczyła Sofię Fuente. Dublet Caroline Graham, samobójczy bramka Merche Izal i znakomite uderzenie 18-letniej Serrajordi, która tego wieczoru okazała się najjaśniejsza gwiazdą Dumy Katalonii. Ewa Pajor spędziła na boisku pełne 90 minut, ale tym razem to nie ona była w świetle reflektorów.

Deportivo Alaves – FC Barcelona 1:6 (1:2)

Sobron 45+1′ – Nazareth 21′, Schertenleib 41′, Graham 59′, 87′, Izal 75′ (sam.), Serrajordi 82′