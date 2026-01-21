Barcelona Femeni zanotowała dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Tym razem podopieczne Pere Romeu pokonały Athletic Bilbao i awansowały do finału Superpucharu Hiszpanii. Ewa Pajor ustaliła wynik spotkania.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (FC Barcelona - Real Madryt)

Barcelona kontra Real Madryt. Pajor powalczy o puchar

Do środowego starcia w półfinale Superpucharu Hiszpanii Barcelona Femeni przystępowała po dziewięciu kolejnych wygranych meczach. Na rozkładzie drużyny Pere Romeu znalazły się takie ekipy, jak Levante, Costa Adeje Tenerife, Benfica, Badalona, Paris FC, Deportivo Alaves, Madrid CK, Atletico i Alhama. Następnym rywalem Blaugrany był Athletic Bilbao.

Niespodziewanie to zespół z Kraju Basków otworzył wynik starcia. W 25. minucie Nerea Nevado wykorzystała rzut karny. Barcelona odpowiedziała dziesięć minut później za sprawą Ony Batlle, która zamknęła dogranie Irene Paredes. Po chwili to Paredes wpisała się na listę strzelczyń, a Barca cieszyła się z prowadzenia.

Tuż przed przerwą boisko musiała opuścić Kika Nazareth – reprezentantka Portugalii obejrzała czerwoną kartkę. Jednak to nie wpłynęło na postawę Dumy Katalonii. W 68. minucie Ewa Pajor strzałem z pierwszej piłki pokonała Olatz Santanę. Asystę zanotowała Batlle.

W finale Superpucharu Hiszpanii (24.01) Barcelona dojdzie do El Clasico. Real Madryt we wtorek wygrał z Atletico 3:1 po golach Athenei del Castillo, Caroline Weir i Lindy Caicedo.

Barcelona – Athletic Bilbao 3:1 (2:1)

Ona Batlle 35′, Irene Paredes 39′, Ewa Pajor 68′ – Nerea Nevado 25′