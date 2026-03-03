Polska – Holandia: wyjściowe jedenastki
Polska, Holandia, Francja, Irlandia – to skład grupy drugiej najwyższej dywizji Ligi Narodów. To także premierowy etap kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2027, które odbędą się w Brazylii. Na turnieju wystąpią 32 drużyny. Czy jedną z nich będą Biało-Czerwone?
Nasze reprezentantki rozpoczynają walkę o MŚ od spotkania z Holandią. Podopieczne Niny Patalon nie będą faworytkami starcia na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Mimo tego nie należy skazywać ich na porażkę – decydującą rolę w zwycięstwie nad Oranje może odegrać Ewa Pajor, której oczywiście nie brakuje w wyjściowej jedenastce.
Polska: Szemik – Wiankowska, Dudek, Woś, Zieniewicz – Pawollek, Kamczyk, Achcińska – Tomasiak, Pajor, Krezyman
Holandia: Kop – Buurman, Janssen, Djikstra, Casparij – Kaptein, Miedema, Egurrola Wienke – Brugts, Beerensteyn, Roord