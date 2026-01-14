Barcelona Femeni pewnie zmierza po siódme z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. W 17. kolejce Liga F Duma Katalonii rozbiła Atletico Madryt, a Ewa Pajor tym razem zanotowała asystę.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor i Vicky Lopez (Paris FC - Barcelona)

Barcelona gromi, Pajor z asystą

W ciągu zaledwie czterech dni Barcelona Femeni zmierzyła się z dwiema ekipami z Madrytu. W sobotę Blaugrana rozgromiła Madrid CFF aż 12:1, a Ewa Pajor zdobyła cztery bramki. Następnie Dumę Katalonii czekał pojedynek z Atletico, a więc trzecią drużyną poprzedniego sezonu.

Już w 4. minucie wynik rywalizacji na Estadi Johan Cruyff otworzyła Alexia Putellas, która skorzystała z dogrania Claudii Piny. Dziewięć minut później to Pina wpisała się na listę strzelców – asystę zanotowała Maria Leon. Barcelona zeszła na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron podopieczne Pere Romeu kontynuowały ofensywę i jeszcze trzykrotnie pokonały Marię Gallardo. Przy ostatnim trafieniu swój udział miała reprezentantka Polski, które celnie dogrywała do Salmy Paralluelo.

Barcelona – Atletico 5:0 (2:0)

Putellas 4′, Pina 13′, 74′, Brugts 59′, Paralluelo 90+2′



