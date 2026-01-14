Barcelona gromi, Pajor z asystą
W ciągu zaledwie czterech dni Barcelona Femeni zmierzyła się z dwiema ekipami z Madrytu. W sobotę Blaugrana rozgromiła Madrid CFF aż 12:1, a Ewa Pajor zdobyła cztery bramki. Następnie Dumę Katalonii czekał pojedynek z Atletico, a więc trzecią drużyną poprzedniego sezonu.
Już w 4. minucie wynik rywalizacji na Estadi Johan Cruyff otworzyła Alexia Putellas, która skorzystała z dogrania Claudii Piny. Dziewięć minut później to Pina wpisała się na listę strzelców – asystę zanotowała Maria Leon. Barcelona zeszła na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem.
Po zmianie stron podopieczne Pere Romeu kontynuowały ofensywę i jeszcze trzykrotnie pokonały Marię Gallardo. Przy ostatnim trafieniu swój udział miała reprezentantka Polski, które celnie dogrywała do Salmy Paralluelo.
Barcelona – Atletico 5:0 (2:0)
Putellas 4′, Pina 13′, 74′, Brugts 59′, Paralluelo 90+2′