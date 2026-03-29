Barcelona Femeni triumfuje w piątym El Clasico z rzędu i drugim w tym tygodniu. Blaugrana znowu wygrała na boisku rywalek. Ewa Pajor pojawiła się na murawie w 70. minucie.

Barcelona bezwzględna. Pajor weszła w drugiej połowie

We wtorek Barcelona rozbiła Real Madryt w pierwszym starciu dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń UEFA. Duma Katalonii pokonała Królewskie aż 6:2 – Ewa Pajor zdobyła dwie bramki. Już cztery dni później doszło do kolejnego El Clasico.

Reprezentantka Polski rozpoczęła rywalizacji na Estadio Alfredo Di Stéfano na ławce rezerwowych. Barca bez jednej z największych gwiazd wcale nie oddała pola przeciwniczkom. W 18. minucie Ona Battle przymierzyła z dystansu, a piłka po rykoszecie wylądowała w siatce Misy.

Po zmianie stron podopieczne Pere Romeu podkręciły tempo. W 51. minucie Alexia Putellas skorzystała z dogrania Caroline Graham, a cztery minuty później samobójczą bramkę zdobyła Maelle Lakrar.

Pajor pojawiła się na murawie w 70. minucie i nie zdołała wpisać się na listę strzelczyń. To oznacza, że Alexia Putellas znowu jest najskuteczniejszą zawodniczką w historii kobiecego El Clasico – Hiszpanka ma na koncie 14 goli, a Polka 13.

Barcelona pewnie zmierza po siódme z rzędu mistrzostwo kraju. Po niedzielnym El Clasico Blaugrana ma na koncie 69 punktów i o 13 oczek wyprzedza Real.