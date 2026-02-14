Barcelona znowu demoluje w lidze. Znakomite wykończenie Pajor [WIDEO]

20:48, 14. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona nie dała żadnych szans SD Eibar w 20. kolejce Liga F. Na listę strzelczyń znowu wpisała się Ewa Pajor.

Ewa Pajor
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Barcelona gromi, Pajor znowu bezbłędna

Siódme mistrzostwo z rzędu? Taki plan ma Barcelona. Podopieczne Pere Romeu prowadzą wyraźną przewagą nad Realem Madryt, który nie jest w stanie włączyć się do walki o tytuł. W 20. kolejce Liga F Blaugrana mierzyła się z SD Eibar. W podstawowym składzie Dumy Katalonii znalazła się Ewa Pajor.

Już w 13. minucie reprezentantka Polski znalazła drogę do siatki Laury Marti. Kapitalne podanie posłała Esmee Brugts, a 29-latka „tylko” opanowała futbolówkę i pokonała wysoko ustawioną bramkarkę przyjezdnych. To było jej 16. trafienie w tym sezonie.

W 35. minucie prowadzenie Barcelony podwyższyła Claudia Pina, a drugą asystę zanotowała Brugts. Pięć minut później Marti po raz trzeci skapitulowała – tym razem z gola cieszyła się Patri Guijarro, do której dogrywała Aisha Camara.

Po zmianie stron Blaugrana zdobyła jeszcze jedną bramkę. W 61. minucie wynik na 4:0 ustaliła Irene Paredes. Po 20 kolejkach Barca ma na koncie 57 punktów i o 13 oczek wyprzedza Real, który rozegrał o jedno spotkanie mniej.

