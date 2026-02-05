Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Hiszpanii zmierzyła się z Realem Madryt. Podopieczne Pere Romeu sprostały roli faworytek i pokonały stołeczną ekipę w hitowym starciu Copa de la Reina.

Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor i Maelle Lakrar (Real Madryt - Barcelona)

Barcelona gra dalej. Kolejne El Clasico

Nietrudno było wskazać faworytki El Clasico w 1/4 finału Copa de la Reina. Barcelona wygrała każde ze swoich 12 ostatnich starć, a na dodatek pokonała Real Madryt w dwóch poprzednich pojedynkach. Blaugrana miała dołączyć do Atletico, Badalony i Costa Adeje Tenerife, w ten sposób uzupełniając stawkę półfinalistów.

Pierwsza bramka padła w 21. minucie. Caroline Graham Hansen znakomicie dośrodkowała z narożnika boiska i Alexia Putellas strzałem głową z najbliższej odległości umieściła piłkę w siatce. Tuż przed zmianą stron Real miał szansę na wyrównanie, jednak Athenea del Castillo zbyt szybko ruszyła do podania i jej gol nie został uznany.

W drugiej części meczu Duma Katalonii tylko podkręciła tempo. W 67. minucie na listę strzelczyń wpisała się Ewa Pajor. Reprezentanta Polski zakończyła indywidualną akcję skutecznym strzałem z dystansu. A zaledwie sześć minut później prowadzenie Barcy podwyższyła Salma Paralluelo, która skorzystała z kapitalnego dogrania Patri Guijarro.

To nie było ostatnie słowo obrończyń tytułu. W 81. minucie Pajor otrzymała piłkę od Paralluelo i nie pomyliła się w starciu sam na sam z Misą. Polka ma już na koncie 22 gole w tym sezonie.

Barcelona po raz trzeci w tym sezonie pokonała Real (4:0, 2:0 i 4:0) i przybliżyła się do obrony tytułu. W półfinale może zagrać z Atletico, z którym wygrała w finale poprzedniej edycji, a także z Badaloną i Costa Adeje Tenerife.

Real Madryt – Barcelona 0:4 (0:1)

Putellas 21′, Pajor 67′, Paralluelo 73′, Pajor 81′