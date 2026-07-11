Zakaria rzucił wyzwanie Messiemu. „Mamy piłkarzy, którzy nam pomogą”

Szwajcaria będzie przeciwnikiem Argentyny w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Denis Zakaria w rozmowie z mediami przyznał, że on i jego koledzy z drużyny mają plan na zatrzymanie Leo Messiego.

Eyepix Group / Alamy Na zdjęciu: Denis Zakaria

Denis Zakaria przed meczem Argentyna – Szwajcaria

Już w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się spotkanie pomiędzy Argentyną a Szwajcarią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Zdecydowanym faworytem tego starcia będzie oczywiście podopieczni Lionela Scaloniego. Helweci jednak są gotowi na trudną przeprawę i swoją szczelną defensywą spróbują napsuć sporo krwi obrońcom tytułu.

Przed spotkaniem Denis Zakaria znalazł chwilę na rozmowę z mediami. Doświadczony Szwajcar wprost powiedział, że od jego drużyny będzie zależał przebieg spotkania. 29-latek docenił także klasę Leo Messiego, ale zaznaczył, że Helweci mają jakość, aby zatrzymać gwiazdę reprezentacji Argentyny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– To od nas będzie zależało, czy zagramy naprawdę dobrze. Tak musimy się zaprezentować, jeśli chcemy ich pokonać. Oczywiście zawsze trudno jest zatrzymać Leo Messiego, ale myślę, że mamy jakość i zawodników, którzy nam w tym pomogą – powiedział Denis Zakaria, cytowany przez portal „Reuters”.

Spotkanie Argentyny ze Szwajcarią rozpocznie się już o godzinie 3:00 czasu polskiego. Stawką tego meczu będzie oczywiście awans do najlepszej czwórki mundialu.