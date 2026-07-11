Real nie chce już czekać. Nadchodzi decydujące spotkanie

16:11, 11. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Diario AS

Vinicius Junior jest coraz bliżej przypieczętowania swojej przyszłości w Realu Madryt. W klubie panuje pełne przekonanie, że nowa umowa zostanie wkrótce dopięta.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius otrzyma nagrodę za lojalność. Real szykuje wielki krok

Vinicius Junior pozostaje jednym z filarów długoterminowego projektu Realu Madryt. Tym samym wszystko wskazuje na to, że jego związek z klubem zostanie w najbliższych tygodniach oficjalnie przedłużony. Jak informuje „Diario AS”, władze Królewskich oraz otoczenie brazylijskiego gwiazdora przygotowują decydujące rozmowy. Te mają zakończyć trwające negocjacje i ostatecznie zamknąć temat nowego kontraktu.

Ogólnie w Madrycie nie ma już miejsca na niepewność, która jeszcze jakiś czas temu towarzyszyła dyskusjom wokół przyszłości jednego z najważniejszych zawodników drużyny. Według hiszpańskiego źródła obie strony wysłały sobie jasny sygnał, że chcą kontynuować współpracę, a osiągnięte porozumienie ma być jedynie formalnością wymagającą dopracowania ostatnich szczegółów.

BONUS 400 PLN ZA GOLA Argentyny w meczu ze Szwajcarią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Co istotne, Real od początku nie brał pod uwagę scenariusza zakładającego sprzedaż reprezentanta Brazylii. Klub traktuje go jako jedną z twarzy obecnego projektu sportowego i zawodnika, wokół którego budowana jest przyszłość zespołu. Dlatego też panuje przekonanie, że finalizacja nowej umowy nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego etapu przygotowań do sezonu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że końcówka lipca przyniesie ostateczne rozstrzygnięcie. W szeregach giganta La Liga panuje spokój. Tymczasem zamiast spekulacji coraz częściej mówi się już o momencie oficjalnego ogłoszenia porozumienia.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości