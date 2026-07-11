Real nie chce już czekać. Nadchodzi decydujące spotkanie

Vinicius Junior jest coraz bliżej przypieczętowania swojej przyszłości w Realu Madryt. W klubie panuje pełne przekonanie, że nowa umowa zostanie wkrótce dopięta.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius otrzyma nagrodę za lojalność. Real szykuje wielki krok

Vinicius Junior pozostaje jednym z filarów długoterminowego projektu Realu Madryt. Tym samym wszystko wskazuje na to, że jego związek z klubem zostanie w najbliższych tygodniach oficjalnie przedłużony. Jak informuje „Diario AS”, władze Królewskich oraz otoczenie brazylijskiego gwiazdora przygotowują decydujące rozmowy. Te mają zakończyć trwające negocjacje i ostatecznie zamknąć temat nowego kontraktu.

Ogólnie w Madrycie nie ma już miejsca na niepewność, która jeszcze jakiś czas temu towarzyszyła dyskusjom wokół przyszłości jednego z najważniejszych zawodników drużyny. Według hiszpańskiego źródła obie strony wysłały sobie jasny sygnał, że chcą kontynuować współpracę, a osiągnięte porozumienie ma być jedynie formalnością wymagającą dopracowania ostatnich szczegółów.

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Co istotne, Real od początku nie brał pod uwagę scenariusza zakładającego sprzedaż reprezentanta Brazylii. Klub traktuje go jako jedną z twarzy obecnego projektu sportowego i zawodnika, wokół którego budowana jest przyszłość zespołu. Dlatego też panuje przekonanie, że finalizacja nowej umowy nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego etapu przygotowań do sezonu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że końcówka lipca przyniesie ostateczne rozstrzygnięcie. W szeregach giganta La Liga panuje spokój. Tymczasem zamiast spekulacji coraz częściej mówi się już o momencie oficjalnego ogłoszenia porozumienia.