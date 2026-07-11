Argentyński gwiazdor uderzył w dziennikarzy. Poszło o pracę sędziów

15:36, 11. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Reuters.com

Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Lisandro Martinez został zapytany przez dziennikarzy o pracę sędziów. Obrońca Manchesteru United wbił szpilkę w media.

Enzo Fernandez oraz Lisandro Martinez
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez oraz Lisandro Martinez

Lisandro Martinez: Sędziowie wykonują świetną robotę

Reprezentacja Argentyny już w sobotnią noc powalczy o awans do najlepszej czwórki Mistrzostw Świata 2026. Na etapie ćwierćfinału podopieczni Lionela Scaloniego zmierzą się z niezwykle groźną Szwajcarią. Albicelestes są oczywiście zdecydowanym faworytem tego starcia, ale Helweci imponują grą w defensywie i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać Leo Messiego.

Przed meczem sporo się mówi o Argentynie i często podyktowanym im rzutom karnym. Ten temat poruszył chociażby na konferencji prasowej Murat Yakin. Dziennikarze zadali pytanie Lisandro Martinezowi o pracę arbitrów. Obrońca Manchesteru United wbił szpilkę w media i w samych superlatywach wypowiedział się o sędziach.

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Nie mam nic do powiedzenia o sędziach, absolutnie nic. Myślę, że wykonują świetną robotę. To coś dla was (mediów przyp. red.), bo czasami sami wywołujecie kontrowersje. My skupiamy się na tym, żeby dawać z siebie wszystko na boisku i nic więcej – powiedział Lisandro Martinez, cytowany przez serwis „Reuters”.

Spotkanie Argentyna – Szwajcaria rozpocznie się już o godzinie 3:00 czasu polskiego. Arbitrem meczu będzie Portugalczyk Joao Pinheiro.

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