Mateusz Żukowski może zagrać w Bundeslidze. FC Koln złożyło właśnie ofertę za polskiego snajpera. Magdeburg jednak oczekuje większych pieniędzy - przekazuje "Bild".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

FC Koln złożyło ofertę za Mateusza Żukowskiego. Magdeburg odpowiada

Mateusz Żukowski jest jednym z największych odkryć polskiej piłki w minionym sezonie. Doskonała forma snajpera nie przeszła niezauważona. 24-latek zaczął być łączony z FC Koln. Tymczasem dziennik „Bild” zdradził, że na stole Magdeburga pojawiła się oficjalna oferta transferowa. Klub z Bundesligi zaoferować pięć milionów euro za wychowanka Lechii Gdańsk.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Koln nie jest jeszcze blisko pozyskania Mateusza Żukowskiego. A wszystko przez Magdeburg. Obecny pracodawca polskiego napastnika oczekuje większych pieniędzy. Przeprowadzka 24-latka na boiska Bundesligi stanęła zatem pod znakiem zapytania. Na ten moment nie wiemy, czy zainteresowana strona zaproponuje wyższą kwotę.

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Mateusz Żukowski w FC Koln mógłby zastąpić innego reprezentanta Polski – Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy nie tak dawno opuścił Niemcy i wylądował w Benfice Lizbona. 24-latek oczywiście nie będzie następcą byłego gracza Lecha Poznań, ponieważ występuje na innej pozycji. Jednak trzeba trzymać kciuki, aby w zespole z Kolonii nadal występował nasz rodak.

W minionym sezonie Mateusz Żukowski błyszczał skutecznością. Reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie 17 trafień, a także zanotował trzy asysty. A takie liczby uzbierał w 23. występach w koszulce Magdeburga.