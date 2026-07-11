Żukowski zagra w Bundeslidze?! Jest oferta na stole

16:29, 11. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Mateusz Żukowski może zagrać w Bundeslidze. FC Koln złożyło właśnie ofertę za polskiego snajpera. Magdeburg jednak oczekuje większych pieniędzy - przekazuje "Bild".

Mateusz Żukowski
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

FC Koln złożyło ofertę za Mateusza Żukowskiego. Magdeburg odpowiada

Mateusz Żukowski jest jednym z największych odkryć polskiej piłki w minionym sezonie. Doskonała forma snajpera nie przeszła niezauważona. 24-latek zaczął być łączony z FC Koln. Tymczasem dziennik „Bild” zdradził, że na stole Magdeburga pojawiła się oficjalna oferta transferowa. Klub z Bundesligi zaoferować pięć milionów euro za wychowanka Lechii Gdańsk.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Koln nie jest jeszcze blisko pozyskania Mateusza Żukowskiego. A wszystko przez Magdeburg. Obecny pracodawca polskiego napastnika oczekuje większych pieniędzy. Przeprowadzka 24-latka na boiska Bundesligi stanęła zatem pod znakiem zapytania. Na ten moment nie wiemy, czy zainteresowana strona zaproponuje wyższą kwotę.

BONUS 400 PLN ZA GOLA Argentyny w meczu ze Szwajcarią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mateusz Żukowski w FC Koln mógłby zastąpić innego reprezentanta Polski – Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy nie tak dawno opuścił Niemcy i wylądował w Benfice Lizbona. 24-latek oczywiście nie będzie następcą byłego gracza Lecha Poznań, ponieważ występuje na innej pozycji. Jednak trzeba trzymać kciuki, aby w zespole z Kolonii nadal występował nasz rodak.

W minionym sezonie Mateusz Żukowski błyszczał skutecznością. Reprezentant Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie 17 trafień, a także zanotował trzy asysty. A takie liczby uzbierał w 23. występach w koszulce Magdeburga.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości