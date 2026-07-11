Trener Szwajcarii wbił szpilkę w Argentynę. „Wiemy, że mogą otrzymać rzut karny”

Szwajcaria już w sobotnią noc zagra z Argentyną w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Przed spotkaniem Murat Yakin podgrzał atmosferę, zwracając uwagę na częste rzuty karne przyznawane rywalom podczas turnieju.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Murat Yakin

Murat Yakin przed meczem Argentyna – Szwajcaria

Reprezentacja Szwajcarii w nocy z soboty na niedzielę stanie przed szansą napisania kolejnego rozdziału w historii swojego futbolu. Helweci w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 zmierzą się z broniącą tytułu Argentyną. Choć to Albicelestes z Lionelem Messim na czele są zdecydowanym faworytem, drużyna Murata Yakina już udowodniła, że potrafi skutecznie rywalizować z najlepszymi.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Murat Yakin postanowił nieco podgrzać atmosferę przed starciem z Argentyną. Selekcjoner Szwajcarii docenił klasę obrońców tytułu, ale jednocześnie wbił im małą szpilkę, nawiązując do liczby rzutów karnych przyznawanych Albicelestes podczas turnieju. Szkoleniowiec zdradził również, że Gregor Kobel przygotowywał się specjalnie na możliwość bronienia jedenastek.

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– Gramy z mistrzami świata. Nie ma nic lepszego niż taka szansa. Jednocześnie w ostatnich dwóch meczach było widać, że Argentyna potrafi być podatna na ataki. A nasz bramkarz już zaczął trenować bronienie rzutów karnych. Wiemy, że Argentyna może otrzymać jedenastkę – powiedział Murat Yakin, cytowany przez serwis Tribalfootball.com.

Początek rywalizacji Argentyny ze Szwajcarią już o godzinie 3:00 czasu polskiego. Arbitrem spotkania będzie Portugalczyk Joao Pinheiro.