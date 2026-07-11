Mohamed Salah może trafić do tej ligi. Kilka klubów szykuje oferty

16:26, 11. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Football Insider

Mohamed Salah może kontynuować swoją karierę w Major League Soccer. Kilka tamtejszych klubów szykuje oferty dla egipskiego skrzydłowego - podaje serwis Football Insider.

Mohamed Salah
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah łączony z przenosinami do MLS

Mohamed Salah rozstał się z Liverpoolem po kilku niezwykle udanych sezonach. 34-letni skrzydłowy otrzymał zgodę od angielskiego klubu na darmowe odejście mimo obowiązującego kontraktu, dzięki czemu jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Władze giganta z Anfield Road wykonały ukłon w stronę swojej legendy, dziękując Egipcjaninowi za lata sukcesów oraz ogromny wkład w rozwój drużyny. Doświadczony zawodnik poszukuje obecnie nowego wyzwania i wiele wskazuje na to, że opuści europejskie boiska.

Jak informuje brytyjski serwis „Football Insider”, Mohamed Salah może kontynuować karierę w Major League Soccer. Kluby z amerykańskiej ligi są zainteresowane sprowadzeniem gwiazdora i przygotowują dla niego atrakcyjne propozycje. Choć źródło nie ujawnia nazw konkretnych zespołów, to w przeszłości reprezentant Egiptu był łączony między innymi z Chicago Fire, FC Dallas, Interem Miami, San Diego FC oraz Sportingiem Kansas City. Przeprowadzka za ocean wydaje się więc coraz bardziej realnym scenariuszem.

Salah, którego kuszą też potentaci z Arabii Saudyjskiej oraz inne ekipy z Europy, przywdziewał koszulkę Liverpoolu od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road z Romy za około 42 miliony euro. W barwach drużyny The Reds rozegrał 442 spotkania, zdobył 257 bramek i zanotował 123 asysty, zapisując się w historii angielskiego zespołu jako jeden z jego najwybitniejszych piłkarzy. Aktualnie wartość rynkowa rutynowanego skrzydłowego wynosi około 25 milionów euro, choć zainteresowane kluby mogą pozyskać go bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

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