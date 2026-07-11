BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Oficjalnie: Herve Matthys opuścił Motor Lublin

Motor Lublin przechodzi olbrzymią przebudowę w trwającym letnim okienku transferowym. Wydawało się, że już nie będzie więcej odejść z zespołu, ale nic z tego. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z Herve Matthysem. Tym samym potwierdziły się ostatnie medialne doniesienia.

Herve Matthys opuścił Motor Lublin jako wolny agent. Kontrakt zawodnika został bowiem rozwiązany za porozumieniem stron. Co ciekawe, w trakcie minionego sezonu automatycznie przedłużyła się umowa piłkarza, co zadowoliło Mateusza Stolarskiego. Trener jednak opuścił już lubelską drużynę, a Belg nie znajdował się w planach Mariusza Misiury.

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Na ten moment nie wiemy, gdzie może wylądować Herve Matthys. Niewątpliwie zawodnik dotychczas był jednym z bardziej medialnych piłkarzy w PKO Ekstraklasie. A wszystko przez związek Belga z Julią Wieniawą. Wydaje się jednak, że defensor nie zostanie w Polsce i będzie kontynuował karierę w innym kraju.

Herve Matthys w koszulce Motoru Lublin rozegrał łącznie 37 spotkań. Belgijski obrońca nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Ale licznik asyst zawodnika wynosi dokładne dwa. Obie miały miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.