Bayern Monachium może przeprowadzić bombę transferową. Mistrzowie Niemiec mogą osłabić FC Barcelonę. Na ich celowniku znalazł się bowiem Jules Kounde - przekazuje Christian Falk.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Jules Kounde wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium wciąż buduje skład na nowy sezon. Władze klubu aktywnie pracują na rynku transferowym i zaczęli myśleć nad przeprowadzeniem niezwykle głośnego wzmocnienia. Z informacji przekazanych przez Christiana Falka dowiadujemy się, że mistrzowie Niemiec patrzą w kierunku FC Barcelony. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Jules Kounde.

Gwiazdor reprezentacji Francji trafił właśnie na transferową listę życzeń Bayernu Monachium. Bawarczycy bacznie śledzą sytuację defensora i jego poczynania na Mistrzostwach Świata 2026. Nie tak dawno pojawiły się doniesienia, że FC Barcelona całkowicie zrezygnowała z usług 27-latka. Obecnie jednak nie znamy stanowiska Dumy Katalonii w tej sprawie.

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Jules Kounde nie miałby łatwego zadania w Bayernie Monachium. Francuz musiałby rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie z Konradem Laimerem i Josipem Stanisiciem. Obaj nie mają jeszcze tak uznanego nazwiska, jak reprezentant Trójkolorowych, ale odgrywają kluczową rolę u Vincenta Kompany’ego. Czas pokaże, czy obrońca Blaugrany zawita na Allianz Arenę.

W poprzednim sezonie Jules Kounde rozegrał 47 spotkań w koszulce FC Barcelony. Francuski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.