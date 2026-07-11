Chelsea na zakupach we Włoszech. Xabi Alonso chce zdolnego stopera

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Honest Ahanor celem transferowym Chelsea

Chelsea rozpoczęła nowy etap pod wodzą Xabiego Alonso. Zespół The Blues od kilku dni trenuje pod okiem hiszpańskiego szkoleniowca, który liczy na udany sezon i walkę o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach. Londyński klub zdążył już dokonać pięciu wzmocnień podczas trwającego letniego okienka transferowego, pozyskując Marco Palestrę, Geovany’ego Quendę, Dennera, Dastana Satpaeva oraz Emmanuela Emeghę. Niewykluczone jednak, że to dopiero początek przebudowy kadry.

Angielski potentat najpewniej nadal będzie aktywny na rynku, gdyż Alonso oczekuje jeszcze kilku nowych zawodników. Jak informuje włoski serwis „TuttoMercatoWeb”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest Honest Ahanor. 18-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w Atalancie Bergamo, skąd niedawno do zachodniego Londynu trafił wspomniany wyżej Palestra. Tak więc oba kluby wkrótce mogą ponownie usiąść do negocjacji, ponieważ władze Chelsea bardzo wysoko oceniają potencjał młodego defensora.

Ahanor reprezentuje obecną ekipę od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za około 17 milionów euro z Genoi, której jest wychowankiem. Zdolny stoper szybko wywalczył sobie ważną rolę w zespole z Bergamo. W poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi mniej więcej 30 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że dwukrotny reprezentant Włoch już tego lata może wykonać kolejny ważny krok w swojej karierze.

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