Hiszpania czeka na półfinał. Francuzi właśnie dostali potężny impuls

15:41, 11. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe uspokoił kibiców Francji przed półfinałem mundialu z Hiszpanią. Wszystko wskazuje na to, że uraz odniesiony w ćwierćfinale nie wykluczy kluczowe zawodnika z gry.

Didier Deschamps
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Kylian Mbappe przestraszył kibiców. Teraz wszystko staje się jasne

Kylian Mbappe pozostaje jedną z największych nadziei reprezentacji Francji na awans do finału mistrzostw świata. Po wygranym spotkaniu z Marokiem (2:0) w ćwierćfinale wokół gwiazdy Trójkolorowych pojawiło się jednak sporo niepokoju. Napastnik opuścił boisko w końcówce meczu, a kamery uchwyciły moment, gdy na jego prawej stopie pojawił się worek z lodem.

Jak informuje „L’Equipe”, pierwsze sygnały napływające ze sztabu medycznego są optymistyczne. Uraz nie okazał się tak groźny, jak początkowo obawiali się kibice, a sam zawodnik ma być przygotowywany do występu od pierwszej minuty w niezwykle prestiżowym półfinale przeciwko Hiszpanii. O ile w najbliższych dniach nie dojdzie do nieprzewidzianych komplikacji, selekcjoner Didier Deschamps powinien mieć do dyspozycji swojego największego ofensywnego lidera.

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To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla francuskiego obozu. Według francuskiego dziennika coraz bliżej powrotu do pełnej sprawności jest również Aurelien Tchouameni. Pomocnik Realu Madryt zmagał się z problemem mięśnia przywodziciela i z tego powodu opuścił starcie w ramach 1/4 finału turnieju. Sztab szkoleniowy liczy jednak, że kilka dni regeneracji pozwoli mu wrócić do pełnego treningu jeszcze przed meczem o finał.

Ewentualny powrót Tchouameniego oznaczałby także ważną decyzję personalną w środku pola. Chociaż Manu Kone wykorzystał swoją szansę i zebrał pozytywne recenzje za występ przeciwko Maroku, to właśnie zawodnik Los Blancos pozostaje jednym z kluczowych elementów układanki Deschampsa.

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