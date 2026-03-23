Włosi drżą o obrońców. Gattuso czeka na wyniki badań

Reprezentacja Włoch przygotowuje się do baraży o mundial 2026, ale sytuacja kadrowa budzi niepokój, o czym informuje "Football Italia". Problemy zdrowotne dwóch kluczowych defensorów mogą poważnie wpłynąć na plany trenera Gennaro Gattuso.

Mancini i Bastoni z urazami przed barażami

Reprezentacja Włoch w najbliższym czasie zmierzy się z Irlandią Północną w półfinale baraży o awans na mundial. W przypadku zwycięstwa czeka ją starcie z Walią lub Bośnią i Hercegowiną. Po nieudanych kwalifikacjach na poprzednie mundiale, presja związana z nadchodzącymi spotkaniami jest jeszcze większa. Na Półwyspie Apenińskim nikt nie wyobraża sobie, by Squadra Azzurra znów nie pojechała na mundial.

Sytuacja kadrowa komplikuje się z powodu problemów zdrowotnych w defensywie. Gianluca Mancini został zmieniony w przerwie meczu Romy z Lecce. Wstępne informacje wskazują na uraz łydki w lewej nodze, jednak na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja.

Równocześnie wątpliwości dotyczą także Alessandro Bastoniego. Obrońca nie znalazł się w kadrze Interu na mecz z Fiorentiną i już pojawił się w ośrodku treningowym Coverciano, gdzie przygotowuje się włoska reprezentacja. To właśnie tam sztab reprezentacji przeprowadzi szczegółowe badania, które mają wyjaśnić jego stan zdrowia.

Gattuso już teraz musi radzić sobie z brakami kadrowymi, dlatego ewentualne absencje kolejnych zawodników byłyby dużym problemem. Najbliższe dni będą więc kluczowe dla reprezentacji Włoch. Ta jest zdecydowanym faworytem, ale kłopoty zdrowotne mogą wpłynąć na dyspozycję Italii. Mecz z Irlandią Północną odbędzie się w czwartek, 26 marca, o godzinie 20:45.

Zobacz również: Arbeloa skomentował kontrowersyjną decyzję sędziego w derbach