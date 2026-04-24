Yamal powinien był poprosić Flicka o tę decyzję. Teraz za to zapłaci

Lamine Yamal doznał urazu w meczu z Celtą, który może go wykluczyć z gry na nawet sześćtygodni. Dr Ripoll na łamach Cadena SER ostrzega, że decyzja o pozostaniu na boisku w celu wykonania rzutu karnego mogła pogorszyć stan zdrowia młodego gwiazdora.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Poważna kontuzja Lamine Yamala i ryzyko nawrotu

Badania potwierdziły u skrzydłowego Barcelony zerwanie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi drugiego stopnia. Zdaniem dr Ripolla, zawodnik powinien był poprosić o zmianę natychmiast po poczuciu pierwszego bólu, jeszcze przed uderzeniem z jedenastu metrów. Ekspert podkreśla, że w tak młodym wieku chęć gry często bierze górę nad rozsądkiem, co w tym przypadku okazało się kosztownym błędem.

Statystyki medyczne Barcelony w kontekście tego typu urazów są niepokojące. W tym sezonie już dziewięciu piłkarzy Dumy Katalonii zmagało się z podobną kontuzją, z czego aż sześciu doznało nawrotu urazu. Dr Ripoll wskazuje, że ryzyko ponownego zerwania mięśnia wynosi w takich przypadkach około 30%, co wymaga ogromnej ostrożności przy planowaniu powrotu.

Występ Yamala w fazie grupowej nadchodzących mistrzostw świata stoi pod dużym znakiem zapytania. Aby piłkarz mógł zagrać na pełnych obrotach, powinien zaliczyć przynajmniej sześć pełnych jednostek treningowych przed pierwszym meczem. Oznacza to, że musiałby być w pełni sprawny już pod koniec maja, co lekarz uznaje za scenariusz niezwykle ryzykowny.

Zdaniem eksperta, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby odpuszczenie meczów grupowych i celowanie w powrót na fazę pucharową. Dr Ripoll zaznacza, że zbyt wczesny powrót do rywalizacji może zakończyć się kolejną, jeszcze groźniejszą przerwą. Zarówno sztab Hansiego Flicka, jak i selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, muszą zmierzyć się z trudną decyzją dotyczącą zarządzania zdrowiem nastolatka.