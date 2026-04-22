Serge Gnabry nie zagra na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026. Gwiazda Bayernu Monachium przekazała na swoim Instagramie, że z powodu kontuzji nie pomoże reprezentacji Niemiec na mundialu.

Bayern Monachium zalicza fantastyczny tydzień. Najpierw Bawarczycy zdołali zakwalifikować się do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując w ćwierćfinale Real Madryt. A później podopieczni Vincenta Kompany’ego sięgnęli po 35. w historii klubu tytuł mistrza Niemiec. Weekendowe świętowanie nie było jednak radosną chwilą dla Serge’a Gnabry’ego.

Gwiazda Bayernu Monachium tuż przed weekendowym meczem z VfB Stuttgart nabawiła się kontuzji. Doszło do niej w kuriozalny sposób, ponieważ doznał jej podczas wykonywania rzutu karnego. Bawarczycy już wiedzieli, że ten sezon dla reprezentanta Niemiec już się zakończył. Dla samego zawodnika był to jednak początek złych wiadomości.

– Ostatnie dni były dla mnie trudne do przetrawienia. Trwa sezon Bayernu, w którym wciąż mamy o co walczyć, mimo zapewnienia sobie kolejnego tytułu Bundesligi w miniony weekend. Jeśli chodzi o marzenia o Mistrzostwach Świata z reprezentacją Niemiec… Niestety, dla mnie to już koniec. Podobnie jak reszta kraju, będę kibicował chłopakom z domu. Teraz czas skupić się na regeneracji i powrocie do przygotowań przedsezonowych. Dziękuję za wszystkie wiadomości – przekazał Serge Gnabry na swoim Instagramie.

W obecnym sezonie zawodnik Bayernu Monachium rozegrał 37 spotkań. Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył 11 asyst.