Dramat gwiazdy Bayernu! Nie pojedzie na mundial

19:51, 22. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Serge Gnabry nie zagra na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026. Gwiazda Bayernu Monachium przekazała na swoim Instagramie, że z powodu kontuzji nie pomoże reprezentacji Niemiec na mundialu.

Bayern Monachium zalicza fantastyczny tydzień. Najpierw Bawarczycy zdołali zakwalifikować się do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując w ćwierćfinale Real Madryt. A później podopieczni Vincenta Kompany’ego sięgnęli po 35. w historii klubu tytuł mistrza Niemiec. Weekendowe świętowanie nie było jednak radosną chwilą dla Serge’a Gnabry’ego.

Gwiazda Bayernu Monachium tuż przed weekendowym meczem z VfB Stuttgart nabawiła się kontuzji. Doszło do niej w kuriozalny sposób, ponieważ doznał jej podczas wykonywania rzutu karnego. Bawarczycy już wiedzieli, że ten sezon dla reprezentanta Niemiec już się zakończył. Dla samego zawodnika był to jednak początek złych wiadomości.

Ostatnie dni były dla mnie trudne do przetrawienia. Trwa sezon Bayernu, w którym wciąż mamy o co walczyć, mimo zapewnienia sobie kolejnego tytułu Bundesligi w miniony weekend. Jeśli chodzi o marzenia o Mistrzostwach Świata z reprezentacją Niemiec… Niestety, dla mnie to już koniec. Podobnie jak reszta kraju, będę kibicował chłopakom z domu. Teraz czas skupić się na regeneracji i powrocie do przygotowań przedsezonowych. Dziękuję za wszystkie wiadomości – przekazał Serge Gnabry na swoim Instagramie.

W obecnym sezonie zawodnik Bayernu Monachium rozegrał 37 spotkań. Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył 11 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości