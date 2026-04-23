Yamal doznał kontuzji. Grozi mu długa przerwa i opuszczony mundial

Lamine Yamal może nie pojechać na nadchodzący mundial z powodu kontuzji mięśniowej, o czym dyskutowano na antenie radia Cadena SER. Gwiazdor Barcelony opuścił murawę natychmiast po strzeleniu gola z rzutu karnego.

Kontuzja Yamala jest złośliwa. Lekarz ostrzega przed pośpiechem

Pierwsze diagnozy sugerują zerwanie mięśnia dwugłowego lewej nogi. Piłkarz o własnych siłach udał się do szatni, ale w sztabie medycznym Barcelony ma dominować pesymizm dotyczący długości jego przerwy.

W programie „El Larguero” sytuację skomentował doktor Pedro Luis Ripoll, ekspert medyczny FIFA. Podkreślił on, że tego typu kontuzje wiążą się z 30-procentowym ryzykiem nawrotu, co wymaga ogromnej ostrożności w procesie leczenia.

– Ta kontuzja ma wskaźnik nawrotów na poziomie 30%, więc trzeba być bardzo ostrożnym – powiedział Ripoll.

Jeśli badania potwierdzą uszkodzenie ścięgna, przerwa Yamala potrwa od czterech do sześciu tygodni. Taki scenariusz niemal wyklucza jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, które rusza 30 maja.

– Wydaje mi się trudne, aby został powołany, ponieważ wskaźnik nawrotów wynosi 30% i selekcjoner może stracić zawodnika na mundial – stwierdził doktor Ripoll.

Luis de la Fuente stoi przed trudną decyzją, gdyż turniej w USA, Meksyku i Kanadzie zaczyna się 11 czerwca. Zabranie zawodnika z tak wysokim ryzykiem odnowienia urazu może oznaczać stratę miejsca w kadrze w trakcie turnieju.

Obecnie priorytetem sztabu Barcelony jest dokładna analiza miejsca uszkodzenia tkanki. Od tego zależy, czy 18-latek zdąży wrócić do treningów przed wylotem kadry na kontynent amerykański.