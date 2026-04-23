Yamal doznał kontuzji. Grozi mu długa przerwa i opuszczony mundial

08:24, 23. kwietnia 2026 09:54, 23. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Lamine Yamal może nie pojechać na nadchodzący mundial z powodu kontuzji mięśniowej, o czym dyskutowano na antenie radia Cadena SER. Gwiazdor Barcelony opuścił murawę natychmiast po strzeleniu gola z rzutu karnego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Kontuzja Yamala jest złośliwa. Lekarz ostrzega przed pośpiechem

Pierwsze diagnozy sugerują zerwanie mięśnia dwugłowego lewej nogi. Piłkarz o własnych siłach udał się do szatni, ale w sztabie medycznym Barcelony ma dominować pesymizm dotyczący długości jego przerwy.

W programie „El Larguero” sytuację skomentował doktor Pedro Luis Ripoll, ekspert medyczny FIFA. Podkreślił on, że tego typu kontuzje wiążą się z 30-procentowym ryzykiem nawrotu, co wymaga ogromnej ostrożności w procesie leczenia.

– Ta kontuzja ma wskaźnik nawrotów na poziomie 30%, więc trzeba być bardzo ostrożnym – powiedział Ripoll.

Jeśli badania potwierdzą uszkodzenie ścięgna, przerwa Yamala potrwa od czterech do sześciu tygodni. Taki scenariusz niemal wyklucza jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, które rusza 30 maja.

– Wydaje mi się trudne, aby został powołany, ponieważ wskaźnik nawrotów wynosi 30% i selekcjoner może stracić zawodnika na mundial – stwierdził doktor Ripoll.

Luis de la Fuente stoi przed trudną decyzją, gdyż turniej w USA, Meksyku i Kanadzie zaczyna się 11 czerwca. Zabranie zawodnika z tak wysokim ryzykiem odnowienia urazu może oznaczać stratę miejsca w kadrze w trakcie turnieju.

Obecnie priorytetem sztabu Barcelony jest dokładna analiza miejsca uszkodzenia tkanki. Od tego zależy, czy 18-latek zdąży wrócić do treningów przed wylotem kadry na kontynent amerykański.

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości