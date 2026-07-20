Lech zdecydował ws. sprzedaży Wojciecha Mońki! Wszystko jasne

Ernest Kołodziej / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Mońka nie jest na sprzedaż

Lech Poznań ma za sobą dobry początek nowego sezonu. Na inaugurację udało się im bowiem wygrać z zespołem Górnika Zabrze w meczu o Superpuchar Polski. Piłkarze zespołu Nielsa Frederiksena na tle mocnego rywala zaprezentowali się bardzo dobrze, co jest doskonałym prognostykiem przed startem eliminacji Ligi Mistrzów. Już we wtorkowy wieczór zmierzą się oni bowiem w meczu z duńskim zespołem Aarhus GF.

Kibice Kolejorza mogą mieć więc spore nadzieję na awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a następnie dalej. Celem rzecz jasna jest kwalifikacja do fazy ligowej, w której polskiego klubu nie było od lat. Pomóc w tym mają nie tylko dotychczasowe transfery, ale i zatrzymanie kluczowych ogniw z mistrzowskiej kampanii. Jednym z takich jest Wojciech Mońka, który jest na listach skautingowych wielu klubów w Europie. Piotr Rutkowski w rozmowie z „Canal+ Sport” przekazał jednak, że Mońka nie jest na sprzedaż. Jak powiedział: nie będzie podawać ceny za Polaka, bo żadna nie zostanie zaakceptowana.

Wojciech Mońka w minionym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zobaczył dwie żółte kartki. Łącznie dla pierwszego zespołu Lecha Poznań ten 19-letni środkowy obrońca ma 41 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 10 milionów euro.

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