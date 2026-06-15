Wiadomo, czy Yamal zagra. Selekcjoner Hiszpanów przemówił

Lamine Yamal wrócił do pełni zdrowia i może zagrać w meczu Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka. Na konferencji prasowej Luis de la Fuente wykluczył scenariusz, w którym nastolatek miałby zagrać pełne dziewięćdziesiąt minut.

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal gotowy do gry na Mistrzostwach Świata

Lamine Yamal pod koniec kwietnia doznał kontuzji, która mogła zaniepokoić kibiców reprezentacji Hiszpanii. W trakcie meczu FC Barcelona – Celta Vigo wykonywał rzut karny, po którym nieszczęśliwie doznał urazu mięśnia dwugłowego. Od tego momentu trwała walka z czasem, aby 18-latek wrócił do pełni sił przed startem Mistrzostw Świata 2026. Nowe informacje ws. stanu zdrowia przekazał selekcjoner.

– Najlepsza wiadomość jest taka, że Lamine Yamal wrócił do pełni zdrowia. Czuje się świetnie i dobrze trenuje. Działamy według wskazówek sztabu medycznego. Jest gotowy, żeby jutro zagrać, ale nie jest przygotowany na pełne dziewięćdziesiąt minut – powiedział selekcjoner.

Luis de la Fuente wykluczył występ Yamala przez całe dziewięćdziesiąt minut. Choć po kontuzji nie ma już śladu, to fizycznie piłkarz Blaugrany nie jest gotowy, żeby rozegrać cały mecz. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii ujawnił, że wystąpi tylko przez część spotkania.

– Będzie mógł wystąpić przez pewien czas, ale nie jesteśmy w stanie określić przez ile minut. Jest gotowy, żeby pojawić się na boisku na część meczu. Gdyby nie był, nie znalazłby się nawet na ławce rezerwowych – dodał Luis de la Fuente, cytowany przez Mundo Deportivo.

W minionym sezonie Yamal rozegrał 45 meczów, w których zdobył 24 bramki i zaliczył 18 asyst. Trwające Mistrzostwa Świata są dla niego dopiero pierwszym mundialem w karierze. Dwa lata temu wygrał z Hiszpanią Mistrzostwo Europy.