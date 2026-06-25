Vinicius Junior wskazał najlepszego trenera na świecie

Reprezentacja Brazylii bez problemu awansowała do 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Pierwsze skrzypce gra Vinicius Junior. Cytowany przez Fabrizio Romano zdradził, że Carlo Ancelotti to najlepszy trener na świecie.

Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Ancelotti to najlepszy trener na świecie wg. Viniciusa Juniora

Reprezentacja Brazylii pokonała Szkocję (3:0) i przypieczętowała 1. miejsce w grupie C Mistrzostw Świata 2026. W 1/16 finału spotkają się z drużyną, która zajmie 2. miejsce w grupie F. Sytuacja nie jest jeszcze jasna, więc wśród potencjalnych rywali są Holandia, Japonia i Szwecja.

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Gwiazdą zespołu na mundialu jest Vinicius Junior, który w trzech meczach strzelił cztery bramki. Wzrost formy to przede wszystkim zasługa Carlo Ancelottiego, który świetnie przygotował drużynę do najważniejszej imprezy czterolecia. Po spotkaniu ze Szkocją pochwały pod adresem szkoleniowca wygłosił gwiazdor Realu Madryt. Jego zdaniem jest on najlepszym trenerem na świecie.

– Uwielbiam pracować pod wodzą Carlo Ancelottiego. To najlepszy trener na świecie – powiedział Vinicius Junior, cytowany przez Fabrizio Romano.

Vinicius niejednokrotnie chwalił sobie współpracę z Ancelottim. Obaj mają doskonałe relacje jeszcze z czasów pracy w Realu Madryt. W klubie pod wodzą włoskiego taktyka rozegrał 198 meczów, w których strzelił 90 bramek i zanotował 67 asyst. Pracowali razem w latach 2021-2025. W tym czasie Vinicius Junior zgarnął nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza na świecie w 2024 roku.